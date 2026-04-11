Érzi a vesztét: megtörte a kínos csendet Eckü, szerinte a fiatalok miatt mutogatta a heréjét

Úgy tűnik, magához tért a Tisza Párt esti bulija után Eckü, aki kiskorúak előtt, a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert. Az eset után a friss választókerületi tapasztalatok azt mutatták, a bizonytalanokat a Fideszhez lökhette a vállalhatatlan esemény, a Hősök Facebook-oldalán pedig elszabadultak az indulatok - taglalta a Mandiner.

Eckü a 24 óráig látható Instagram-bejegyzésében bocsánatot kért, mert „túlcsordult benne a választási őrület”, és „nem gondolt bele a következményekbe”, továbbá azt írta:

Egy kicsit megbabonázott a tömeg és a sok fiatal a Hősök terén, kijött valami, aminek közel sem akartam ekkora feneket keríteni.



A Blikk megkeresésére Gulyás Gergely azt mondta, felháborító, hogy jól láthatóan sok kisgyerek előtt követte el ezt a gusztustalanságot Eckü, és nem zavarta, hogy családok, fiúk és lányok vannak a nézők között.