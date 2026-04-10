Bizarr baleset, majd élet-halál harc Raposkán – drámai fotók készültek a helyszínen
Nem mindennapi baleset ért egy embert csütörtökön Raposkán, a Fő utcában – derül ki a Veszprém vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatásából.
A férfi tisztázatlan körülmények között, vélhetően szerelés közben a saját kocsija alá szorult. A tapolcai önkormányzati tűzoltók emelőpárnát és feszítővágót is bevetettek, hogy kiszabadítsák a pórul járt autóst, és végül sikerrel jártak.
Ezt követően átadták a sérültet a mentőknek, akik helikopterrel kórházba szállították. Állapotát nem részletezték bővebben.
