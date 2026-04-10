Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Leleplezték Hann Endrét: ezt az ajánlatot tették neki Magyar Péterék a gyanús kutatási eredményekért cserébe - Videó
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy közvetlenül Magyar Péter környezetéből jutottak el hozzá újabb információk a baloldal egyik „régi állócsillagáról”.
Az elemző közölte, hogy sokatmondó hír jutott el hozzá a Tisza-vezér közvetlen környezetéből. Információja szerint a baloldal állócsillagának összesen másfélmillió eurót ígértek Magyar Péterék a kampánysegítségért cserébe.
Mint kiderült, nem másról, mint Hann Endréről van szó.
Mint mondta, bizonyára sokakban felmerült a kérdés, hogy Hannék miért hoznak ki „nevetséges és szakmaiatlan” számokat a Tiszáról, melyeket még ellenzéki körökben is megmosolyognak.
Majd kijelentette, hogy Hann Endrét a kényelmes nyugdíj ígérete vehette rá, hogy még a maradék szakmai tekintélyét is felégesse.
Informátorom szerint Magyar Péterék a manipulatív közvéleménykutatásokért cserébe azt az ajánlatot tették Hann Endrének, hogyha a választások után nyernének, akkor megvásárolják tőle a Mediánt, méghozzá másfélmillió euróért”
– ismertette a vezető elemző.
Nyitókép: Facebook
+Ez is érdekelheti
