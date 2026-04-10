Leleplezték Hann Endrét: ezt az ajánlatot tették neki Magyar Péterék a gyanús kutatási eredményekért cserébe - Videó

Hann Endrét a kényelmes nyugdíj ígérete vehette rá, hogy még a maradék szakmai tekintélyét is felégesse – jelentette ki az elemző.
2026. április 10., péntek 15:00
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy közvetlenül Magyar Péter környezetéből jutottak el hozzá újabb információk a baloldal egyik „régi állócsillagáról”

Az elemző közölte, hogy sokatmondó hír jutott el hozzá a Tisza-vezér közvetlen környezetéből. Információja szerint a baloldal állócsillagának összesen másfélmillió eurót ígértek Magyar Péterék a kampánysegítségért cserébe. 

Mint kiderült, nem másról, mint Hann Endréről van szó. 

Mint mondta, bizonyára sokakban felmerült a kérdés, hogy Hannék miért hoznak ki „nevetséges és szakmaiatlan” számokat a Tiszáról, melyeket még ellenzéki körökben is megmosolyognak.


Majd kijelentette, hogy Hann Endrét a kényelmes nyugdíj ígérete vehette rá, hogy még a maradék szakmai tekintélyét is felégesse. 

Informátorom szerint Magyar Péterék a manipulatív közvéleménykutatásokért cserébe azt az ajánlatot tették Hann Endrének, hogyha a választások után nyernének, akkor megvásárolják tőle a Mediánt, méghozzá másfélmillió euróért”

– ismertette a vezető elemző. 

Nyitókép: Facebook

 

