Leleplezték Hann Endrét: ezt az ajánlatot tették neki Magyar Péterék a gyanús kutatási eredményekért cserébe - Videó

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy közvetlenül Magyar Péter környezetéből jutottak el hozzá újabb információk a baloldal egyik „régi állócsillagáról”.

Az elemző közölte, hogy sokatmondó hír jutott el hozzá a Tisza-vezér közvetlen környezetéből. Információja szerint a baloldal állócsillagának összesen másfélmillió eurót ígértek Magyar Péterék a kampánysegítségért cserébe.

Mint kiderült, nem másról, mint Hann Endréről van szó.

Mint mondta, bizonyára sokakban felmerült a kérdés, hogy Hannék miért hoznak ki „nevetséges és szakmaiatlan” számokat a Tiszáról, melyeket még ellenzéki körökben is megmosolyognak.