Halálos iramban: Dunaújvárosi hajsza – elképesztő autós üldözést vettek videóra

A biztonságos közlekedés nagyjából minden feltételére fittyet hányt egy autós, akire Dunaújvárosban, a Kenyérgyári úton lettek figyelmesek a rendőrök.

A Fejér vármegyei rendőrség csütörtökön közzétett videójában látható, hogy hiába próbálták az egyenruhások megállítani a közveszélyes sofőrt, ő nyúlcipőt húzott és a menekülést választotta.

Innentől aztán valóban eluralkodott a téboly: az őrült autós szembement a körforgalomban, felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, majd egy füves területen „érte utol a végzete” a kedvezőtlen talajviszonyok miatt.



A kicsit késleltetett igazoltatás során kiderült, hogy jó okkal igyekezett menteni az irháját, ugyanis a 48 éves kulcsi férfit ötször tiltották el jogerősen a vezetéstől.