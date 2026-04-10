Halálos iramban: Dunaújvárosi hajsza – elképesztő autós üldözést vettek videóra
A biztonságos közlekedés nagyjából minden feltételére fittyet hányt egy autós, akire Dunaújvárosban, a Kenyérgyári úton lettek figyelmesek a rendőrök.
A Fejér vármegyei rendőrség csütörtökön közzétett videójában látható, hogy hiába próbálták az egyenruhások megállítani a közveszélyes sofőrt, ő nyúlcipőt húzott és a menekülést választotta.
Innentől aztán valóban eluralkodott a téboly: az őrült autós szembement a körforgalomban, felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, majd egy füves területen „érte utol a végzete” a kedvezőtlen talajviszonyok miatt.
A kicsit késleltetett igazoltatás során kiderült, hogy jó okkal igyekezett menteni az irháját, ugyanis a 48 éves kulcsi férfit ötször tiltották el jogerősen a vezetéstől.
A rendőrök őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.
