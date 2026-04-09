Nyilvánosságra hozták a szorosadi tragédia felvételeit, fotókon a roncs

A baleset még április 5-én, kora este történt a Somogy vármegyei Szorosad külterületén. A 6508-as úton Törökkoppány irányába haladt egy autó, amikor eddig tisztázatlan okból letért az útról, majd nagy erővel egy fának csapódott - írja a SONLINE.

A sofőr egy 53 éves nagyszokolyi férfi volt, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a tragédia részleteit, a körülményeket továbbra is vizsgálják.

A Tabi Önkormányzati Tűzoltóság a tragédiáról csütörtökön megrázó képeket tett közzé, amelyek kendőzetlenül mutatják meg a baleset súlyosságát.