Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé
Gőzerővel zajlanak a munkálatok a Baranya vármegyei Magyarhertelend és Orfű között félúton, így hamarosan újra egy kilátó ékesítheti majd a dombtetőt, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a Mecsekre – számolt be a Pécs Aktuál csütörtökön.
A régi Napszentély-kilátó 23 méter magas, négyszintes, egyedi formájú építmény volt, amelyet 2007-ben adtak át a nagyközönségnek. 2016-ban villám csapott bele, és azóta nem lehetett látogatni, mivel életveszélyes állapotban volt.
Végül novemberben drótkötél segítségével ledöntötték a rozoga konstrukciót, amelyről videó is készült.
Jelenleg a helyén egy új, fémvázas kilátó épül, amely valamivel alacsonyabb lesz, a panoráma ugyanakkor változatlan marad. A napokban már a fémszerkezet építése is elkezdődött.
