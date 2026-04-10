Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé

Gőzerővel zajlanak a munkálatok a Baranya vármegyei Magyarhertelend és Orfű között félúton, így hamarosan újra egy kilátó ékesítheti majd a dombtetőt, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a Mecsekre – számolt be a Pécs Aktuál csütörtökön.

A régi Napszentély-kilátó 23 méter magas, négyszintes, egyedi formájú építmény volt, amelyet 2007-ben adtak át a nagyközönségnek. 2016-ban villám csapott bele, és azóta nem lehetett látogatni, mivel életveszélyes állapotban volt.

Végül novemberben drótkötél segítségével ledöntötték a rozoga konstrukciót, amelyről videó is készült.



Jelenleg a helyén egy új, fémvázas kilátó épül, amely valamivel alacsonyabb lesz, a panoráma ugyanakkor változatlan marad. A napokban már a fémszerkezet építése is elkezdődött.