Döbbenetes dolog zajlik le Magyarország fölött, érdemes lesz az eget figyelni
Sok múlhat az időjáráson vasárnap – mutatjuk, mi vár ránk a választás napján
Úgy tűnik, minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy nagy számban járuljanak az urnákhoz a választópolgárok vasárnap, hiszen az égiek sem tesznek keresztbe, ha el szeretnénk jutni az legközelebbi szavazókörig.
A HungaroMet előrejelzéséből kiderül, hogy kellemes, tavaszi időjárás lesz Magyarország teljes területén április 12-én. Ez azért is jó hír, mert noha az emberek többsége akár gumicsizmában is elmenne voksolni, biztosan kijelenthető, hogy vannak páran, akiket komolyan befolyásol az, amit akkor látnak, ha kinéznek az ablakon a választás napján. Ezúttal viszont nem lehet kifogás az eső, a hó vagy a szél, szép idő lesz, ami könnyen lehet, hogy a részvételi adatokon is meglátszik majd.
A meteorológiai szolgálat szerint kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett sok napsütés várható csapadék nélkül a hét utolsó napján. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, csak a Dunántúl északnyugati vidékein lehetnek élénk széllökések.
Hajnalban -4 és +6 fok között alakul a hőmérséklet, a nappali csúcsértékek pedig várhatóan 13 és 18 fok között lesznek.
A nyitókép illusztráció: MTI/Mohai Balázs
Brutális gyilkosság Császártöltésen, kiderült, ki az elkövető
„A f*sz kivan” – Vérlázító, ami egy nógrádi faluban történik, most már elszakadt a cérna
Bizarr baleset, majd élet-halál harc Raposkán – drámai fotók készültek a helyszínen
A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap
Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé
Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
Halálos iramban: Dunaújvárosi hajsza – elképesztő autós üldözést vettek videóra
Holle anyó újra akcióban: Fotókon a Borsod vármegyei havazás
Meghalt Bugár Imre
Nyilvánosságra hozták a szorosadi tragédia felvételeit, fotókon a roncs
György István: szinte valamennyi kormányablak nyitva lesz szombaton és vasárnap