Sok múlhat az időjáráson vasárnap – mutatjuk, mi vár ránk a választás napján

Úgy tűnik, minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy nagy számban járuljanak az urnákhoz a választópolgárok vasárnap, hiszen az égiek sem tesznek keresztbe, ha el szeretnénk jutni az legközelebbi szavazókörig.

A HungaroMet előrejelzéséből kiderül, hogy kellemes, tavaszi időjárás lesz Magyarország teljes területén április 12-én. Ez azért is jó hír, mert noha az emberek többsége akár gumicsizmában is elmenne voksolni, biztosan kijelenthető, hogy vannak páran, akiket komolyan befolyásol az, amit akkor látnak, ha kinéznek az ablakon a választás napján. Ezúttal viszont nem lehet kifogás az eső, a hó vagy a szél, szép idő lesz, ami könnyen lehet, hogy a részvételi adatokon is meglátszik majd.

A meteorológiai szolgálat szerint kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett sok napsütés várható csapadék nélkül a hét utolsó napján. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, csak a Dunántúl északnyugati vidékein lehetnek élénk széllökések.

Hajnalban -4 és +6 fok között alakul a hőmérséklet, a nappali csúcsértékek pedig várhatóan 13 és 18 fok között lesznek.