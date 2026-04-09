diszkoszvető
bugár imre
gyász

Meghalt Bugár Imre

Meghalt Bugár Imre
Április 14-én lett volna 71 éves.
2026. április 09., csütörtök 19:40
A volt diszkoszvető szerdán hunyt el, halálhírét a cseh iDNES.cz közölte. Bugár Imre a szlovák atlétika történetének egyik legsikeresebb sportolója volt.

1955. április 14-én született a dunaszerdahelyi járásbeli Csallóközkürtön. 

A felvidéki magyar sportoló pályafutása során 1980-ban ezüstérmet nyert a moszkvai olimpián, 1983-ban Helsinkiben világbajnok lett, 1982-ben Athénban pedig Európa-bajnoki címet szerzett. 

Már 1978-ban is dobogóra állhatott, amikor bronzérmes lett a prágai kontinensviadalon.

Országos csúcsát 71,26 méterrel 1985 májusában érte el a kaliforniai San Joséban. Ez a teljesítmény ma is szlovák rekordnak számít.


Bugár az első szlovákiai születésű sportoló volt, aki olimpián, Európa-bajnokságon és világbajnokságon is érmet szerzett. Az 1984-es Los Angeles-i olimpián politikai okok miatt nem indulhatott a csehszlovák válogatott tagjaként, noha csúcsformában volt. 

Utoljára 1988-ban, a szöuli olimpián szerepelt, ahol a 12. helyen végzett.

Aktív pályafutása lezárása után Prágában telepedett le családjával. Később is ismert közéleti személyiség maradt, 2016-ban beválasztották a szlovák atlétika Hírességek Csarnokába, 2025 decemberében pedig Helena Fibingerovával együtt Emil Zátopek-díjat kapott sportlegendaként - áll az MTI tájékoztatásában.

