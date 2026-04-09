Meghalt Bugár Imre

A volt diszkoszvető szerdán hunyt el, halálhírét a cseh iDNES.cz közölte. Bugár Imre a szlovák atlétika történetének egyik legsikeresebb sportolója volt.

1955. április 14-én született a dunaszerdahelyi járásbeli Csallóközkürtön.

A felvidéki magyar sportoló pályafutása során 1980-ban ezüstérmet nyert a moszkvai olimpián, 1983-ban Helsinkiben világbajnok lett, 1982-ben Athénban pedig Európa-bajnoki címet szerzett.

Már 1978-ban is dobogóra állhatott, amikor bronzérmes lett a prágai kontinensviadalon.

Országos csúcsát 71,26 méterrel 1985 májusában érte el a kaliforniai San Joséban. Ez a teljesítmény ma is szlovák rekordnak számít.