Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt
Eddig sosem látott videó került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről
A Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert meséli el Lentulai Krisztiánnak, hogyan jutott hozzá ahhoz a felvételhez, amely egy férfi telefonjáról származik, és amit állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, de később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat. A teljes felvétel minden bizonnyal Ábrahám csatornáján, a Renitensen jelenhet majd meg – hangzik el a videóban; ugyanakkor most is látható egy-két jelenet.
Így jutott el Ábrahám Róberthez a felvétel
Felhívott a srác, találkoztunk, valamikor a nyáron volt egy rádiós műsorom, oda jött el hozzám, és elmondta, hogy ő az a férfi, akit Magyar Péter megütött
– mondja Ábrahám Róbert Lentulai Krisztiánnak. „Akkor azt mondtam neki, hogy találkozzunk és beszélgessünk részletesebben. Telefonszámot cseréltünk, később felhívott, és közölte, hogy elhatározta: mindegy, mi lesz a következménye, megmutatja azokat a felvételeket, amelyek a telefonján maradtak, és amelyeket vissza tudtak szerezni, miután a készüléket kiszedték a vízből. Ezeket átadta az ügyvédjének is” − folytatja.
Tegnap késő este, hét óra után beszéltünk ismét, és mondtam neki, hogy ha valóban el tud jönni a felvételekkel, akkor várom a stúdióban. El is jött, mindent elmondott, és átadta a felvételeket
– fogalmaz Ábrahám Róbert.
A beszélgetésben szó esik a dulakodásról, a telefon elvételéről, valamint arról is, hogy a biztonsági szolgálat miként avatkozott közbe az éjszaka során. A videó pedig olyan részleteket mutat meg, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra, és új megvilágításba helyezhetik az ügyet.
