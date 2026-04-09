2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
lentulai krisztián
ábrahám róbert
telefon
magyar péter

Eddig sosem látott videó került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről

A felvétel egy férfi telefonjáról származik, amelyet állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, majd később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat.
2026. április 09., csütörtök 18:50
Frissítve: 2026. április 09., csütörtök 18:54
Vágólapra másolva!

A Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert meséli el Lentulai Krisztiánnak, hogyan jutott hozzá ahhoz a felvételhez, amely egy férfi telefonjáról származik, és amit állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, de később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat. A teljes felvétel minden bizonnyal Ábrahám csatornáján, a Renitensen jelenhet majd meg – hangzik el a videóban; ugyanakkor most is látható egy-két jelenet.

Így jutott el Ábrahám Róberthez a felvétel

Felhívott a srác, találkoztunk, valamikor a nyáron volt egy rádiós műsorom, oda jött el hozzám, és elmondta, hogy ő az a férfi, akit Magyar Péter megütött

– mondja Ábrahám Róbert Lentulai Krisztiánnak. „Akkor azt mondtam neki, hogy találkozzunk és beszélgessünk részletesebben. Telefonszámot cseréltünk, később felhívott, és közölte, hogy elhatározta: mindegy, mi lesz a következménye, megmutatja azokat a felvételeket, amelyek a telefonján maradtak, és amelyeket vissza tudtak szerezni, miután a készüléket kiszedték a vízből. Ezeket átadta az ügyvédjének is” − folytatja.

Tegnap késő este, hét óra után beszéltünk ismét, és mondtam neki, hogy ha valóban el tud jönni a felvételekkel, akkor várom a stúdióban. El is jött, mindent elmondott, és átadta a felvételeket

– fogalmaz Ábrahám Róbert.

A beszélgetésben szó esik a dulakodásról, a telefon elvételéről, valamint arról is, hogy a biztonsági szolgálat miként avatkozott közbe az éjszaka során. A videó pedig olyan részleteket mutat meg, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra, és új megvilágításba helyezhetik az ügyet.


 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra