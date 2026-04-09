Orbán Viktor: Azért kellett hozzányúlni a stratégiai olajtartalékhoz, mert Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket

Orbán Viktor azt mondta: a védett árat mindenképpen meg akarják tartani. Hozzátette: a tartalékhoz nemcsak az ár miatt kellett hozzányúlni, hanem mert nem volt elegendő "nafta".

Most Horvátországból hozunk fel, amennyit tudunk - közölte, megjegyezve, állandó vita tárgya, hogy mennyit bír az a kiegészítő vezeték. Folyamatosan töltik újra a készletet, "tehát egyfelől elhasználjuk a stratégiai tartalékot, de másfelől fel is töltjük" - mondta a kormányfő.

Hozzátette: bonyolítja a helyzetet, hogy a Mol finomítójában történt tűzvész miatt a finomító nem tud teljes kapacitáson működni. Ezért először a szlovák készleteket töltötték fel, ott lassan végeznek, és utána jönnek a magyar készletek.

Arról, hogy a Mol 500 millió dollár értékben vásárol a nyersolajat az Egyesült Államoktól, a miniszterelnök elmondta: ez egy régebbi, még Washingtonban kitárgyalt megállapodás papírra tétele.

A kampányban betöltött szerepéről szólva a miniszterelnök azt mondta: belépett a digitalizáció a politikába, és az ellenfeleik ezen az eszközön keresztül építettek föl maguknak támogatottságot, valamint arra is képesek voltak, hogy elhitessék, hogy ők vannak többen, ami sosem volt igaz. A miniszterelnök jelezte: ezt kellett ellensúlyoznia.