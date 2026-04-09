Orbán Viktor világosan leszögezte, mi a választás tétje

Nekünk ki kell maradnunk a háborúból, és a Fidesz képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa - hangsúlyozta a miniszterelnök.
2026. április 09., csütörtök 17:41
Három nappal a választás előtt ez egy komoly beismerés, lehullt a lepel

 − reagált Orbán Viktor videós Facebook-posztjában Magyar Péternek a kiszivárgott kijelentésére, miszerint „g.ci nagy háború lesz”. A miniszterelnök hozzátette, ők is tudják, amit mi már hónapok óta mondunk, hogy Európa háborúra készül, és ebből háború lesz.

Ebből kell Magyarországnak kimaradni. Azt a kérdés, ez a választás tétje is: ki tudja kívül tartani Magyarországot ezen a készülődő háborún. Szerintem mi vagyunk erre képesek, mert a Fidesz a biztos választás

− fejezte Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

