Olyat tett XIV. Leó pápa, hogy felrobbant az internet – futótűzként terjed egy videó
Aligha meglepő, hogy a chicagói származású XIV. Leó pápa rajong a kosárlabdáért, most azonban olyat mutatott a 7-es labdával a katolikus egyházfő, hogy valósággal felrobbantotta vele az internetet.
Az AP hírügynökség felvételén látható, ahogy a Szentatya a Vatikánban fogadta a Harlem Globetrotters nevű amerikai kosárlabda-show együttest. Az öltönyös, formális esemény ellenére a csapat tagjainál azért volt egy labda is, és ha már volt, akkor egyik tagjuk megpróbálta egy látványos trükkbe bevonni a pápát.
A ujjon pörgetést szerették volna megtanítani neki, és ha a videó alapján nem is tartjuk túl valószínűnek, hogy az egyházfő ezentúl egyedül is reprodukálni tudja a mozdulatot, a Szent Péter téri mutatvány vidám pillanatokat okozott a helyszíni közönségnek, valamint a közösségi média felhasználóinak is.
