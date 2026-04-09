Magyar Péter lebukott, tudja, mi vár Európára: „G*ci nagy háború lesz”

„Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?”

– tette fel a kérdést Magyar Péter az országjárása egyik állomásán. Viszont egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a Tisza Párt elnöke nem csupán elhiszi, de tisztában van azzal is, mekkora veszélyt jelent Európa és Magyarország biztonságára az ukrajnai háború. Az ellenzéki politikus tudja, mit terveznek Brüsszelben.

G*ci nagy háború lesz”

− jelentette ki Magyar Péter a nyilvánosságra került hangfelvételen. Ebben persze semmi rendkívüli nincs, hiszen a brüsszeli vezetők soha nem is tagadták, hogy háború lesz. Már hónapokkal ezelőtt egyértelművé tették, hogy egy évtizedek óta nem látott konfliktus felé terelik Európát.