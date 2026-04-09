Magyar Péter lebukott, tudja, mi vár Európára: „G*ci nagy háború lesz”

Brüsszel és Manfred Weber is abba reménykedik, hogy a titokban tartott támogatásuk választási győzelemhez segíti Magyar Pétert és a Tiszát
A Tisza Párt elnöke nyilvános fórumukon tagadja, de zárt ajtók mögött beismerte, a brüsszeli főnökei háborúra készülnek. “G*ci nagy háború lesz” − jelentette ki egy kiszivárgott hangfelvétel szerint.
2026. április 09., csütörtök 15:04
„Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?”

– tette fel a kérdést Magyar Péter az országjárása egyik állomásán. Viszont egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a Tisza Párt elnöke nem csupán elhiszi, de tisztában van azzal is, mekkora veszélyt jelent Európa és Magyarország biztonságára az ukrajnai háború. Az ellenzéki politikus tudja, mit terveznek Brüsszelben.

G*ci nagy háború lesz”

jelentette ki Magyar Péter a nyilvánosságra került hangfelvételen. Ebben persze semmi rendkívüli nincs, hiszen  a brüsszeli vezetők soha nem is tagadták, hogy háború lesz. Már hónapokkal ezelőtt egyértelművé tették, hogy egy évtizedek óta nem látott konfliktus felé terelik Európát. 

Ezt mondták a nyugati politikusok

Manfred Weber, a Tiszának otthont adó Európai Néppárt elnöke szerint eljött a pillanat, 

„amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.

Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy „a háború már az ajtónkon kopogtat” és „olyan méretű háborúra kell felkészülnünk, amelyet nagyszüleink és dédnagyszüleink vészeltek át.”

Fabien Mandon, a francia vezérkar főnöke ennél is nyersebben fogalmazott. Szerinte ugyanis nevén kell nevezni a dolgokat és ideje nyíltan kimondani, hogy „ma háborúra készülünk”, mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.

Boris Pistorius német védelmi miniszter legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal. 

Van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben

− nyilatkozta a német politikus tavaly szeptemberben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig világosan kimondta, „Európa harcban áll”.

Antonio Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Kijevben, 2026. február 24, fotó:  Ursula von der Leyen X-oldala

Az európai vezetők nemcsak szavakkal, de tettekkel is készülnek a háborúra

Az Európai Unió soha nem látott fegyverkezésbe kezdett, a tagállamok egymás után vezetik be vagy terjesztik ki a sorkatonaságot, és az Európai Bizottság hivatalos védelmi stratégiája szó szerint kimondja, Európában legkésőbb 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal való közvetlen összecsapásra. 

Brüsszel mindeközben következetesen elutasítja a béketárgyalásokat, minden egyes uniós dokumentumban Európa feltétel nélküli támogatásáról biztosítja Ukrajnát és nemcsak fegyvert, de még katonákat is küldene a háborúzó országba.

A brüsszeli vezetők Ukrajna EU-csatlakozását már ki is tűzték 2027-re, a tagságból adódó biztonsági garanciákkal együtt, amelyek egy esetleges tűzszünet bárminemű megsértése esetén egész Európát automatikusan háborúba rántaná.

A magyarok többsége szerint egy Tisza-kormány belesodorná Magyarországot Brüsszel háborújába

Bár Magyar Péter a nyílt színen ezt tagadja, Európa Oroszországgal szembeni háborús készülődése valójában már rég elkezdődött, ezt pedig a magyar választók is érzik.

Friss felmérések alapján 

a magyar szavazók többsége a választás legfontosabb tétjeként Magyarország békéjének és a magyar gazdaság biztonságának megőrzését jelölte meg. 

A válaszadók 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy egy Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százaléka szerint pedig belesodorná Magyarországot Brüsszel háborújába. 

Az a taktika, hogy Magyar Péter tagadja a háborút, egyértelmű, hogy nem vezetett eredményre: a magyarok döntő többsége a Tiszát kockázatként, a béke mellett kiálló nemzeti kormányt pedig a biztos választásként értékeli. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

 

