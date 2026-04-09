Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt
Magyar Péter lebukott, tudja, mi vár Európára: „G*ci nagy háború lesz”
„Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?”
– tette fel a kérdést Magyar Péter az országjárása egyik állomásán. Viszont egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a Tisza Párt elnöke nem csupán elhiszi, de tisztában van azzal is, mekkora veszélyt jelent Európa és Magyarország biztonságára az ukrajnai háború. Az ellenzéki politikus tudja, mit terveznek Brüsszelben.
G*ci nagy háború lesz”
− jelentette ki Magyar Péter a nyilvánosságra került hangfelvételen. Ebben persze semmi rendkívüli nincs, hiszen a brüsszeli vezetők soha nem is tagadták, hogy háború lesz. Már hónapokkal ezelőtt egyértelművé tették, hogy egy évtizedek óta nem látott konfliktus felé terelik Európát.
Ezt mondták a nyugati politikusok
Manfred Weber, a Tiszának otthont adó Európai Néppárt elnöke szerint eljött a pillanat,
„amikor olyan katonákat kell [Ukrajnába] küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.
Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy „a háború már az ajtónkon kopogtat” és „olyan méretű háborúra kell felkészülnünk, amelyet nagyszüleink és dédnagyszüleink vészeltek át.”
Fabien Mandon, a francia vezérkar főnöke ennél is nyersebben fogalmazott. Szerinte ugyanis nevén kell nevezni a dolgokat és ideje nyíltan kimondani, hogy „ma háborúra készülünk”, mert másképp nem tudnának felkészülni az európaiak arra, hogy „elveszíthetik a gyerekeiket” és komoly „gazdasági nehézségeket” kell majd megélniük.
Boris Pistorius német védelmi miniszter legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra számít Oroszországgal.
Van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben
− nyilatkozta a német politikus tavaly szeptemberben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig világosan kimondta, „Európa harcban áll”.
Az európai vezetők nemcsak szavakkal, de tettekkel is készülnek a háborúra
Az Európai Unió soha nem látott fegyverkezésbe kezdett, a tagállamok egymás után vezetik be vagy terjesztik ki a sorkatonaságot, és az Európai Bizottság hivatalos védelmi stratégiája szó szerint kimondja, Európában legkésőbb 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal való közvetlen összecsapásra.
Brüsszel mindeközben következetesen elutasítja a béketárgyalásokat, minden egyes uniós dokumentumban Európa feltétel nélküli támogatásáról biztosítja Ukrajnát és nemcsak fegyvert, de még katonákat is küldene a háborúzó országba.
A brüsszeli vezetők Ukrajna EU-csatlakozását már ki is tűzték 2027-re, a tagságból adódó biztonsági garanciákkal együtt, amelyek egy esetleges tűzszünet bárminemű megsértése esetén egész Európát automatikusan háborúba rántaná.
A magyarok többsége szerint egy Tisza-kormány belesodorná Magyarországot Brüsszel háborújába
Bár Magyar Péter a nyílt színen ezt tagadja, Európa Oroszországgal szembeni háborús készülődése valójában már rég elkezdődött, ezt pedig a magyar választók is érzik.
Friss felmérések alapján
a magyar szavazók többsége a választás legfontosabb tétjeként Magyarország békéjének és a magyar gazdaság biztonságának megőrzését jelölte meg.
A válaszadók 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy egy Tisza-kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról, 57 százaléka szerint pedig belesodorná Magyarországot Brüsszel háborújába.
Az a taktika, hogy Magyar Péter tagadja a háborút, egyértelmű, hogy nem vezetett eredményre: a magyarok döntő többsége a Tiszát kockázatként, a béke mellett kiálló nemzeti kormányt pedig a biztos választásként értékeli.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Eddig sosem látott videó került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről
Orbán Balázs szerint a végén csak kiderült az igazság
Orbán Balázs: Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek
Deák Dániel leleplezte a Tisza Pártot – őket képviselik valójában
Orbán Viktor világosan leszögezte, mi a választás tétje
Orbán Viktor: Azért kellett hozzányúlni a stratégiai olajtartalékhoz, mert Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket
Menczer: Rábíznád a családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki g**i nagy háborúra készül?
Friss felmérés: stabil jobboldali többség születhet az egyéni választókerületekben április 12-én
Hidvéghi: Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel
A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Orbán Balázs: a kétarcú Magyar Péter újabb hazugságára derült fény