2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
hidvéghi balázs
választás
magyar péter

Hidvéghi: Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel

A csütörtöki leleplező hangfelvétel egyértelművé tette, hogy mi a vasárnapi választás tétje. Magyar Péter amikor nem kamerák előtt van, azt mondja, hogy nagyon nagy háború lesz.
2026. április 09., csütörtök 14:36
Vágólapra másolva!

Erről beszéltünk. Erre a veszélyre figyelmeztetünk jó ideje: Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, és a háborúra és Ukrajnára költeni az európaiak pénzét 

- kezdte legújabb Facebook-videóját Hidvéghi Balázs.

Hozzátette: Magyar Péter ezt az egész kampányában tagadta, de lelepleződött. A csütörtöki hangfelvétel bizonyítja, hogy nagyon jól tudja, hogy Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. Pontosan tudja azt is, hogy tőle mit vár Brüsszel és az ukránok: háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte, hogy Magyar Péter tisztában van vele, hogy a háború valós veszély és neki az a feladata, hogy egy olyan bábkormányt alakítson, amely kész támogatni a háborút és Ukrajnát. 


Kész magyar pénzt, fegyvert, és katonákat küldeni az ukrán háborúba. Kész elzárni a magyarok előtt az orosz energiát, akkor is, ha ez havi plusz 100 ezer forintjába kerül a családoknak, és háromszorosra emelkedik a rezsi és 1000 forint fölé emelkedik a benzinár. Magyar Péter lelepleződött. Egyértelművé vált, hogy mire bérelték fel - mondja Hidvéghi.

Vasárnap választunk. Magyarország békéje és a magyar családok pénze a tét. Nem szabad olyan emberre bízni Magyarországot, aki Brüsszel és Ukrajna kedvéért háborúba vinné Magyarországot, veszélyeztetné a magyar családok és fiatalok biztonságát és odaadná az ukránoknak a magyarok pénzét. Csak a Fidesz a biztos választás!

- fogalmazott.

Nyitókép: Hidvéghi Balázs hivatalos Facebook-oldala

 

