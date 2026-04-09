Hidvéghi: Magyar Péter lelepleződött, háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel

Erről beszéltünk. Erre a veszélyre figyelmeztetünk jó ideje: Brüsszel háborúba akarja vinni Európát, és a háborúra és Ukrajnára költeni az európaiak pénzét

- kezdte legújabb Facebook-videóját Hidvéghi Balázs.

Hozzátette: Magyar Péter ezt az egész kampányában tagadta, de lelepleződött. A csütörtöki hangfelvétel bizonyítja, hogy nagyon jól tudja, hogy Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. Pontosan tudja azt is, hogy tőle mit vár Brüsszel és az ukránok: háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte, hogy Magyar Péter tisztában van vele, hogy a háború valós veszély és neki az a feladata, hogy egy olyan bábkormányt alakítson, amely kész támogatni a háborút és Ukrajnát.