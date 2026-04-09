Kocsis Máté: külföldről akarnak Magyarországon kormányt váltani

– mondta a fideszes politikus, hozzátéve, hogy a kormánykritikusok is tudják, hogy a Tisza Párt programjának, a Tisza-csomagnak az árát nemcsak a fideszesek fogják megfizetni, hanem a tisztások is, mert az ő zsebükbe is bele fognak túrni, az ő rezsicsökkentésüket is eltörik, nekik is megnő az üzemanyagáruk az ársapka eltörlésével és az ő családtámogatásukat is elveszik majd.

A változáshoz rögeszmésen ragaszkodóknak nem jut eszükbe, hogy a Tisza esetében a változás egy rossz változás lenne, sokba fog kerülni és a biztonságuk is rámehet - emelte ki, majd úgy folytatta

a Fidesz programját mindenki tudja, az is, aki nem szereti a pártot,

a Tisza programját azok sem ismerik, akik kedvelik a Tiszát.

Verbális lincselés a Tisza kampánya

Beszélt arról is, hogy a politika "soha nem volt egy finom műfaj", de "az a verbális lincselés", amit Magyar Péter meghonosított, ismeretlen még a politikában edzettek számára is. Felette a kérdést, hogy ha ellenzékből ilyenek, mit csinálnának hatalommal a kezükben. Kiemelte: "az nagyon jó, amikor Magyar Péter beszél a csalásokról, miközben ő maga mondta el tavaly egy fórumon, hogy a magyar választási rendszerben lehetetlen csalni" és ebben igaza van.