A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Szijjártó: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kifejtette, hogy "a Tisza Párt politikusai mindeddig rémhírterjesztésnek és hazugságnak tartották azt, hogy Európa háborús veszélynek néz elébe, ehhez képest egy ma kiszivárgott hangfelvételen maga a Tisza Párt elnöke beszél arról, hogy óriási háború vár Európára". "Jó reggelt kívánok! Ez a valóság."
A Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek valóban háborúba akarják vinni az egész európai kontinenst. Nekünk egy feladatunk van: ebből a háborúból ki kell maradni. Ez az elmúlt négy évben sikerült, mert nap mint nap nemet tudtunk mondani Brüsszelnek, nemet tudtunk mondani Kijevnek, és nem engedtük, hogy belekavarjanak, belezsaroljanak, beleprovokáljanak minket ebbe a háborúba
- hangsúlyozta.
A következő négy évben is erre van szükség, minden nap nemet kell tudni mondani, és ezt csak mi tudjuk megtenni, a szuverén nemzeti kormány, csak a Fidesz. Ha valamikor, akkor most a biztosat kell választani!
- összegzett.
