Gulyás: az EB felszólította a kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását

Az Európai Bizottság (EB) felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását, és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely ezt elfogadhatatlannak nevezve azt írta, hogy ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta.

Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!

- fogalmazott a miniszter.