A DK az óellenzék még óellenzékibb politikusától várja a csodát
Gulyás: az EB felszólította a kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását
Az Európai Bizottság (EB) felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását, és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely ezt elfogadhatatlannak nevezve azt írta, hogy ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta.
Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!
- fogalmazott a miniszter.
Gulyás Gergely a bejegyzés alatt megosztott egy dokumentumot is, amelyben azt áll, hogy a védett benzin- és gázolajár megszüntetése havi 48 ezer forint többletköltséggel járna átlagosan egy magyar autósnak.
A rezsicsökkentett gázár kivezetése havi 31 ezer forinttal emelné egy átlagos magyar család gázszámláját; a villamosenergia-árak piacosítása pedig havi 16 ezer forinttal többe kerülne egy magyar családnak. Ez együtt 95 ezer forint havonta - írta.
A háborúk miatt a világ és Európa egy minden eddiginél nagyobb energiaválság küszöbén áll. Elszabaduló energiaárak és európai üzemanyaghiány fenyeget. Ebben a helyzetben Brüsszel nem engedi be az európai piacra a megoldást jelentő orosz olajat és gázt, Magyarországról pedig ki akarja tiltani. Helyette az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az emberek fogyasszanak kevesebbet és ne üljenek autóba
- olvasható a miniszter aláírásával ellátott, és a magyaroknak címzett dokumentumban.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba
