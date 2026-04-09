2026. április 09. csütörtök, Erhard
12°C Budapest
gulyás gergely
rezsicsökkentés
védett ár

Gulyás: az EB felszólította a kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását

Az Európai Bizottság azt akarja, hogy a magyar családok 95 ezer forinttal többet fizessenek havonta.
2026. április 09., csütörtök 11:41
Vágólapra másolva!

Az Európai Bizottság (EB) felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását, és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely ezt elfogadhatatlannak nevezve azt írta, hogy ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta.

Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát! 

- fogalmazott a miniszter.

Gulyás Gergely a bejegyzés alatt megosztott egy dokumentumot is, amelyben azt áll, hogy a védett benzin- és gázolajár megszüntetése havi 48 ezer forint többletköltséggel járna átlagosan egy magyar autósnak.

A rezsicsökkentett gázár kivezetése havi 31 ezer forinttal emelné egy átlagos magyar család gázszámláját; a villamosenergia-árak piacosítása pedig havi 16 ezer forinttal többe kerülne egy magyar családnak. Ez együtt 95 ezer forint havonta - írta.

A háborúk miatt a világ és Európa egy minden eddiginél nagyobb energiaválság küszöbén áll. Elszabaduló energiaárak és európai üzemanyaghiány fenyeget. Ebben a helyzetben Brüsszel nem engedi be az európai piacra a megoldást jelentő orosz olajat és gázt, Magyarországról pedig ki akarja tiltani. Helyette az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az emberek fogyasszanak kevesebbet és ne üljenek autóba 

- olvasható a miniszter aláírásával ellátott, és a magyaroknak címzett dokumentumban.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra