Egy trend, ami sokak szerint kiölheti a vendéglátás igazi varázsát

Egyre hevesebb vita bontakozik ki a kocsmák és bárok világában egy látszólag apró, mégis sokakat érintő változás miatt: a QR-kódos rendelés térhódítása alapjaiban alakítja át a vendéglátás élményét – derült ki a Metro csütörtöki beszámolójából.

A rendszer, amely a járvány idején terjedt el, lehetővé teszi, hogy a vendégek a telefonjuk segítségével, közvetlenül az asztaluktól rendeljenek. Bár sokak számára ez kényelmes megoldás, egyre többen érzik úgy, hogy ezzel eltűnik valami fontos.

Kérlek, ne mondd el senkinek, de teljesen egyetértek. Mit ér egy kocsmalátogatás anélkül, hogy ne lövöldöznél a bárcsapattal?

- jelentette ki Tim Martin, egy brit kocsmavállalat alapítója.

Sokan osztják ezt az álláspontot. Egy londoni mikrokocsma tulajdonosa szerint a digitális rendelés teljesen szembemegy a vendéglátás lényegével.