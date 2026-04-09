Egy trend, ami sokak szerint kiölheti a vendéglátás igazi varázsát
Egyre hevesebb vita bontakozik ki a kocsmák és bárok világában egy látszólag apró, mégis sokakat érintő változás miatt: a QR-kódos rendelés térhódítása alapjaiban alakítja át a vendéglátás élményét – derült ki a Metro csütörtöki beszámolójából.
A rendszer, amely a járvány idején terjedt el, lehetővé teszi, hogy a vendégek a telefonjuk segítségével, közvetlenül az asztaluktól rendeljenek. Bár sokak számára ez kényelmes megoldás, egyre többen érzik úgy, hogy ezzel eltűnik valami fontos.
Kérlek, ne mondd el senkinek, de teljesen egyetértek. Mit ér egy kocsmalátogatás anélkül, hogy ne lövöldöznél a bárcsapattal?
- jelentette ki Tim Martin, egy brit kocsmavállalat alapítója.
Sokan osztják ezt az álláspontot. Egy londoni mikrokocsma tulajdonosa szerint a digitális rendelés teljesen szembemegy a vendéglátás lényegével.
A jó vendéglátás lényege az emberi kapcsolatok kellene, hogy legyen
- mondta.
A kritikusok szerint a QR-kódos rendszer személytelenné teszi az élményt, csökkenti az interakciókat, és „elrontja a hangulatot”. Többen arról számoltak be, hogy hiányzik a pultnál való várakozás, a rövid beszélgetések, vagy akár az ismeretlenekkel való spontán kapcsolódás.
Ugyanakkor nem mindenki ellenzi az új rendszert. Vannak, akik kifejezetten szeretik a kényelmét, különösen azok, akik nem szeretnek sorban állni vagy idegenekkel kommunikálni.
Egyes szülők például praktikusnak tartják, mert nem kell otthagyniuk az asztalt a rendeléshez.
A vita tehát továbbra is él: a modern technológia kényelme és a hagyományos kocsmai élmény között húzódó határvonal egyre élesebb. A kérdés már csak az, hogy hosszú távon melyik irány győz, és mi marad meg abból, amit egykor a kocsmák igazi varázsának neveztek.
