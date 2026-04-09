Menczer: Rábíznád a családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki g**i nagy háborúra készül?

Menczer Tamás Facebook-oldalára feltöltött videójában a Magyar Péterhez kötődő legfrissebb hangfelvételre reagált, melyben a Tisza párt elnöke elszólja magát, és bevallja, hogy ha ő kerül hatalomra, háború lesz.

„G*ci nagy háború lesz”- ezt mondta Magyar Péter

– kezdte a videót a Fidesz országgyűlési képviselője, majd hozzátette, hogy érdemes feltenni magában mindenkinek a kérdést, hogy egy olyan országra vágyik-e melynek a vezetője nyíltan kimondja, hogy háborúra készül.