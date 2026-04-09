Szijjártó Péter nem kímélte a magyarul posztoló Zelenszkijt a kárpátaljai magyarok helyzete miatt
Menczer: Rábíznád a családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki g**i nagy háborúra készül?
Menczer Tamás Facebook-oldalára feltöltött videójában a Magyar Péterhez kötődő legfrissebb hangfelvételre reagált, melyben a Tisza párt elnöke elszólja magát, és bevallja, hogy ha ő kerül hatalomra, háború lesz.
„G*ci nagy háború lesz”- ezt mondta Magyar Péter
– kezdte a videót a Fidesz országgyűlési képviselője, majd hozzátette, hogy érdemes feltenni magában mindenkinek a kérdést, hogy egy olyan országra vágyik-e melynek a vezetője nyíltan kimondja, hogy háborúra készül.
Tedd fel a kérdést, rábíznád az országodat, a jövődet, a családod, a gyerekeid jövőjét egy olyan emberre, aki g*ci nagy háborúra készül?
– folytatta Menczer Tamás, majd hangsúlyozta, hogy április 12-én a Fideszre kell tenni az X-et.
Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás
– zárta a poltikus.
Nyitókép: MTI/ Kovács Attila
+Ez is érdekelheti
