Halálos munkabeleset: szakadékba zuhant egy úthenger Csarnóházán - Videó
Csarnóházára (Bulz) riasztották csütörtökön a Bihar megyei katasztrófavédelmet Romániában, miután egy úthenger beborult egy nagyjából 7 méteres szakadékba - adta hírül a Maszol.
A mentőegységek közleménye szerint a munkagép kezelője, egy 62 éves férfi beszorult a gép alá. Nehezen megközelíthető helyen történt, így a tűzoltók és a mentősök mellett a hegyimentők is a helyszínre siettek, de hiába.
Sajnos az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
A férfi a Jád-völgyi víztározó korszerűsítésén dolgozott. Pontosabban épp a helyszínre igyekezett, amikor a tragikus baleset történt. Ezt már Pásztor Sándortól, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetőjétől tudta meg a lap.
Információk szerint a Jád-völgyi tónál naponta több mint százan dolgoznak különböző munkagépekkel. A csütörtöki baleset áldozata a kivitelező marosvásárhelyi cég által megbízott szatmári alvállalkozó alkalmazottja volt.
A baleset körülményei egyelőre nem ismertek, de a Bihar megyei munkafelügyelők is a helyszínre mentek, hogy a rendőrséggel párhuzamosan kivizsgálják az esetet.
Nyitókép: Bihar megyei katasztrófavédelem
Megölte lányát, majd magával is végezni akart egy nő
Megbénították a forgalmat a bevezetőn, kegyetlen leszámolást rendeztek a belső sávban – Videó
Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Németországban már a férfiak utazását is szabályoznák – készülnek a háborúra
Elismerte egy ukrán politológus: Orbán Viktor kampánya jól halad és erős politikai stratéga
Vérlázító eset: Feszítővassal vertek össze egy ételfutárt az utcán – Videó
Szakadékba zuhant, szörnyethalt egy magyar turista Grönlandon
A német fiatalok a szabadságuk korlátozásától tartanak
Németországban és Ausztriában egyre biztosabbak benne, hogy ki nyeri meg a választásokat Magyarországon – sajtóhír
Donald Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be
Most a történelem legsúlyosabb energiaválságát okozza, de hosszú távon pozitív hatása is lehet az iráni háborúnak