Halálos munkabeleset: szakadékba zuhant egy úthenger Csarnóházán - Videó

Csarnóházára (Bulz) riasztották csütörtökön a Bihar megyei katasztrófavédelmet Romániában, miután egy úthenger beborult egy nagyjából 7 méteres szakadékba - adta hírül a Maszol.

A mentőegységek közleménye szerint a munkagép kezelője, egy 62 éves férfi beszorult a gép alá. Nehezen megközelíthető helyen történt, így a tűzoltók és a mentősök mellett a hegyimentők is a helyszínre siettek, de hiába.

Sajnos az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.



A férfi a Jád-völgyi víztározó korszerűsítésén dolgozott. Pontosabban épp a helyszínre igyekezett, amikor a tragikus baleset történt. Ezt már Pásztor Sándortól, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetőjétől tudta meg a lap.