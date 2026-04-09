Halálos munkabeleset: szakadékba zuhant egy úthenger Csarnóházán - Videó

Egy 62 éves férfi az áldozat.
2026. április 09., csütörtök 14:58
Csarnóházára (Bulz) riasztották csütörtökön a Bihar megyei katasztrófavédelmet Romániában, miután egy úthenger beborult egy nagyjából 7 méteres szakadékba - adta hírül a Maszol.

A mentőegységek közleménye szerint a munkagép kezelője, egy 62 éves férfi beszorult a gép alá. Nehezen megközelíthető helyen történt, így a tűzoltók és a mentősök mellett a hegyimentők is a helyszínre siettek, de hiába. 

Sajnos az áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.


A férfi a Jád-völgyi víztározó korszerűsítésén dolgozott. Pontosabban épp a helyszínre igyekezett, amikor a tragikus baleset történt. Ezt már Pásztor Sándortól, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetőjétől tudta meg a lap.

Információk szerint a Jád-völgyi tónál naponta több mint százan dolgoznak különböző munkagépekkel. A csütörtöki baleset áldozata a kivitelező marosvásárhelyi cég által megbízott szatmári alvállalkozó alkalmazottja volt.

A baleset körülményei egyelőre nem ismertek, de a Bihar megyei munkafelügyelők is a helyszínre mentek, hogy a rendőrséggel párhuzamosan kivizsgálják az esetet.


Nyitókép: Bihar megyei katasztrófavédelem

 

