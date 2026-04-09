Elismerte egy ukrán politológus: Orbán Viktor kampánya jól halad és erős politikai stratéga

Meglepő őszinteséggel beszélt Orbán Viktor politikai teljesítményéről Jevhen Magda kijevi politológus, aki saját bevallása szerint sem rokonszenvez a magyar miniszterelnökkel, mégis elismerte: a magyar kormányfő kampánya hatékonyan és szervezetten halad.

A kijevi székhelyű Világpolitikai Intézet igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy Orbán Viktor kampányát professzionális módon irányítják, és politikai szempontból jól felépített stratégiát követ. Szerinte a kampány „menetrend szerint halad”, ami azt jelzi, hogy hozzáértő kezekben van az irányítás.

Jevhen Magda úgy fogalmazott: minden vele szembeni ellenérzése ellenére Orbán Viktor „még mindig jó politikai stratéga”, és feltételezése szerint a kampányt maga a miniszterelnök vagy szűk belső köre vezeti.