Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Elismerte egy ukrán politológus: Orbán Viktor kampánya jól halad és erős politikai stratéga
Meglepő őszinteséggel beszélt Orbán Viktor politikai teljesítményéről Jevhen Magda kijevi politológus, aki saját bevallása szerint sem rokonszenvez a magyar miniszterelnökkel, mégis elismerte: a magyar kormányfő kampánya hatékonyan és szervezetten halad.
A kijevi székhelyű Világpolitikai Intézet igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy Orbán Viktor kampányát professzionális módon irányítják, és politikai szempontból jól felépített stratégiát követ. Szerinte a kampány „menetrend szerint halad”, ami azt jelzi, hogy hozzáértő kezekben van az irányítás.
▶️ VIDEÓ (8:09):
Jevhen Magda úgy fogalmazott: minden vele szembeni ellenérzése ellenére Orbán Viktor „még mindig jó politikai stratéga”, és feltételezése szerint a kampányt maga a miniszterelnök vagy szűk belső köre vezeti.
A politológus arra is figyelmeztetett, hogy hiba lenne biztosra venni Magyar Péter győzelmét a közelgő választásokon. Kiemelte, hogy Orbán Viktor politikai rendszere stabil, és az elmúlt években kiépített struktúrája lehetővé teszi, hogy hatékonyan mozgósítsa támogatóit.
▶️ VIDEÓ (14:08):
Mint mondta, Orbán Viktor szervezete úgy működik, hogy „beguruljon a célba”: képes megtartani meglévő szavazóit, miközben újakat is próbál megszólítani. Ez ugyan nehéz feladat, de a politikai tapasztalat és a kiépített háttér komoly előnyt jelent.
Jevhen Magda egy szemléletes hasonlattal is élt: Orbán Viktor politikáját egy csárdáshoz hasonlította, amelyet a miniszterelnök egyedül táncol a világ három nagy hatalmi központja között.
▶️ VIDEÓ (16:44):
A politológus szerint Orbán Viktor ügyesen egyensúlyoz Washington, Moszkva és Peking között. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok részéről Donald Trump támogatása is megjelent, miközben a kínai beruházások erős gazdasági alapot biztosítanak Magyarország számára. Ennek köszönhetően Orbán Viktor – Magda értékelése szerint – bizonyos mértékben függetlenné vált Brüsszeltől.
Ugyanakkor hangsúlyozta: az európai uniós források továbbra is fontosak az ország számára, de Orbán Viktor képes határozottan kiállni a magyar érdekek mellett. A politológus szerint a magyar miniszterelnök „bulldogként harcol” saját országáért, miközben politikájában a nemzeti érzelmekre és a választói elvárásokra is épít.
