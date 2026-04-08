Szakadékba zuhant, szörnyethalt egy magyar turista Grönlandon

A közösségi médiában, egy eltűnt emberekkel foglalkozó oldalon közölték szerdán, hogy életét vesztette egy magyar turista Grönlandon. A fiatal férfi minden valószínűség szerint túrázás közben a szakadékba esett.



A Bors felidézte, korábban egy grönlandi lapban már beszámoltak róla, hogy a rendőrség nyomoz egy Sisimiutban történt balesettel kapcsolatban. Akkor az elsődleges vizsgálat azt állapította meg, hogy egy külföldi férfi hegyi túra során elesett és a mélybe zuhant.

Motoros szánnal közlekedők figyeltek fel az elhagyott tárgyakra, majd végül a magyar kiránduló holttestét is megtalálták.

