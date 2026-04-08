Szédületes dolgot vett fel több kamera az éjszaka közepén, fényárban úszott a fél ország – Videó

Hihetetlenül látványos felvételek készültek.
2026. április 08., szerda 18:26
A szerencsésebbek még mélyen aludhattak akkor, amikor hazánk égboltján szemkápráztató dolog játszódott le.

Az Időkép több kamerája is elcsípte szerdán hajnalban, hogy pontosan 2 óra 21 perckor egy tűzgömb suhant el az ország déli fele fölött. A zölden izzó meteor kiválóan látszott Kisszállásról, Kishunhalasról, de még a Balaton-parti Tihanyból is, amelyet a felvételek is bizonyítanak.

Mint fogalmaztak, a derült éjszakáknak köszönhetően nagyszerű csillagászati megfigyeléseket lehet tartani mostanság, ugyanakkor a reggeli fagyok kialakulásának is kedvez ez a tiszta időjárás.

 

