Hússzor megkéselte a közös lakásukból elköltöző nőt
Borzalmas tragédia egy építkezésen: összedőlt a daru, egy ember meghalt
Tragikus kimenetelű baleset történt Belgrád központjában kedden. A Száva fölött átívelő Branko híd közelében lévő építkezésen összeomlott egy daru – számolt be a vajdasági Pannon RTV.
Egyelőre hivatalosan meg nem erősített információk szerint a daru egy 350 tonnás fémszerkezettel volt terhelve, mielőtt ledőlt. Egy ember a helyszínen életét vesztette, ketten pedig megsérültek.
Két mentőegység vonult ki az építkezésre, és a sérülteket azonnal kórházba szállították.
A szerencsétlenség pontos körülményeivel kapcsolatban eddig még nem adtak tájékoztatást a szerb hatóságok.
+Ez is érdekelheti
