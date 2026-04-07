Borzalmas tragédia egy építkezésen: összedőlt a daru, egy ember meghalt

Tragikus kimenetelű baleset történt Belgrád központjában kedden. A Száva fölött átívelő Branko híd közelében lévő építkezésen összeomlott egy daru – számolt be a vajdasági Pannon RTV.

Egyelőre hivatalosan meg nem erősített információk szerint a daru egy 350 tonnás fémszerkezettel volt terhelve, mielőtt ledőlt. Egy ember a helyszínen életét vesztette, ketten pedig megsérültek.

Na gradilištu novog mosta u blizini Brankov most, prema prvim nezvaničnim informacijama, pala je dizalica (kran).



Két mentőegység vonult ki az építkezésre, és a sérülteket azonnal kórházba szállították.

A szerencsétlenség pontos körülményeivel kapcsolatban eddig még nem adtak tájékoztatást a szerb hatóságok.