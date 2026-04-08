Elfogatóparancsot adtak ki, hátborzongató gyilkosság történt Budapesttől nem messze
Borzalmas dolog történt húsvétkor a Pest vármegyei Szigethalmon – derül ki a police.hu szerdán közzétett tájékoztatásából.
Mint írták, hétfőn holtan találtak egy 37 éves nőt az otthonában, a halálát pedig nem baleset okozta. A rendőrség gyanúja szerint 41 éves férje olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy a helyszínen életét vesztette.
Emberölés miatt nyomozás indult, de mivel idáig nem bukkantak a férfi nyomára az egyenruhások, körözést adtak ki ellene. A hatóság kéri, hogy aki látta a feltételezett gyilkost, vagy tartózkodási helyével, esetleg magával esettel kapcsolatban információval rendelkezik, mindenképpen tegyen bejelentést.
A felhívás a szökésben lévő férfi fényképével tekinthető meg.
A nyitókép illusztráció: MTI/Mihádák Zoltán
