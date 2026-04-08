Elfogatóparancsot adtak ki, hátborzongató gyilkosság történt Budapesttől nem messze

Elfogatóparancsot adtak ki, hátborzongató gyilkosság történt Budapesttől nem messze
Véres horror lett az ünnepekből egy szigethalmi házban.
2026. április 08., szerda 17:19
Borzalmas dolog történt húsvétkor a Pest vármegyei Szigethalmon – derül ki a police.hu szerdán közzétett tájékoztatásából.

Mint írták, hétfőn holtan találtak egy 37 éves nőt az otthonában, a halálát pedig nem baleset okozta. A rendőrség gyanúja szerint 41 éves férje olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy a helyszínen életét vesztette.

Emberölés miatt nyomozás indult, de mivel idáig nem bukkantak a férfi nyomára az egyenruhások, körözést adtak ki ellene. A hatóság kéri, hogy aki látta a feltételezett gyilkost, vagy tartózkodási helyével, esetleg magával esettel kapcsolatban információval rendelkezik, mindenképpen tegyen bejelentést. 

A felhívás a szökésben lévő férfi fényképével ide kattintva tekinthető meg.

A nyitókép illusztráció: MTI/Mihádák Zoltán

 

