Elfogatóparancsot adtak ki, hátborzongató gyilkosság történt Budapesttől nem messze

Borzalmas dolog történt húsvétkor a Pest vármegyei Szigethalmon – derül ki a police.hu szerdán közzétett tájékoztatásából.

Mint írták, hétfőn holtan találtak egy 37 éves nőt az otthonában, a halálát pedig nem baleset okozta. A rendőrség gyanúja szerint 41 éves férje olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy a helyszínen életét vesztette.

Emberölés miatt nyomozás indult, de mivel idáig nem bukkantak a férfi nyomára az egyenruhások, körözést adtak ki ellene. A hatóság kéri, hogy aki látta a feltételezett gyilkost, vagy tartózkodási helyével, esetleg magával esettel kapcsolatban információval rendelkezik, mindenképpen tegyen bejelentést.

A nyitókép illusztráció: MTI/Mihádák Zoltán