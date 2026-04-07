Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Jelentős változásra hívta fel a figyelmet az MVM keddi Facebook-bejegyzésében: április második hetétől folyamatosan érkeznek azok az áramszámlák, amelyek már tartalmazzák a rezsistop keretében biztosított kedvezményt.
A szolgáltató közlése szerint az érintett ügyfelek a számlán egy külön sorban találják meg a jóváírást.
A kedvezményt az áramszámlákon a ’’Támogatás” soron kell keresni, a számla 3. oldalán, a számlarészletezőben
– írták.
A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény azoknál jelenik meg, akik időben nyilatkoztak arról, hogy azt a villamosenergia-fogyasztásukban szeretnék érvényesíteni. Eddig már mintegy 475 ezer nyilatkozat érkezett be, ezek feldolgozása folyamatosan zajlik. A kedvezmény elsőként azoknál jelenik meg, akik már korábban leadták és érvényesen benyújtották nyilatkozatukat, és azt a szolgáltató fel is dolgozta.
Azok számára, akik még nem tették meg ezt a lépést, továbbra is nyitva áll a lehetőség: április 30-áig lehet nyilatkozni az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az alkalmazásban.
Fontos azonban, hogy a kedvezmény egy adott felhasználási helyen csak egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe, és a már benyújtott nyilatkozat később nem módosítható vagy vonható vissza.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
