Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM

Jelentős változásra hívta fel a figyelmet az MVM keddi Facebook-bejegyzésében: április második hetétől folyamatosan érkeznek azok az áramszámlák, amelyek már tartalmazzák a rezsistop keretében biztosított kedvezményt.

A szolgáltató közlése szerint az érintett ügyfelek a számlán egy külön sorban találják meg a jóváírást.

A kedvezményt az áramszámlákon a ’’Támogatás” soron kell keresni, a számla 3. oldalán, a számlarészletezőben

– írták.