2026. április 07. kedd, Herman
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM

Noha Törökországban nincs gázhiány, a rezsit emelik az energiaválság miatt
Érkeznek az új számlák.
2026. április 07., kedd 16:05
Jelentős változásra hívta fel a figyelmet az MVM keddi Facebook-bejegyzésében: április második hetétől folyamatosan érkeznek azok az áramszámlák, amelyek már tartalmazzák a rezsistop keretében biztosított kedvezményt.

A szolgáltató közlése szerint az érintett ügyfelek a számlán egy külön sorban találják meg a jóváírást.

A kedvezményt az áramszámlákon a ’’Támogatás” soron kell keresni, a számla 3. oldalán, a számlarészletezőben

– írták.


A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény azoknál jelenik meg, akik időben nyilatkoztak arról, hogy azt a villamosenergia-fogyasztásukban szeretnék érvényesíteni. Eddig már mintegy 475 ezer nyilatkozat érkezett be, ezek feldolgozása folyamatosan zajlik. A kedvezmény elsőként azoknál jelenik meg, akik már korábban leadták és érvényesen benyújtották nyilatkozatukat, és azt a szolgáltató fel is dolgozta.

Azok számára, akik még nem tették meg ezt a lépést, továbbra is nyitva áll a lehetőség: április 30-áig lehet nyilatkozni az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az alkalmazásban.

Fontos azonban, hogy a kedvezmény egy adott felhasználási helyen csak egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe, és a már benyújtott nyilatkozat később nem módosítható vagy vonható vissza.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

