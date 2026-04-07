kiss mátyás
mezőkövesd
fafaragó

Meghalt Kiss Mátyás

Meghalt Kiss Mátyás
Lesújtó hírt közöltek a művészről.
2026. április 07., kedd 13:26
Szomorú hírt osztott meg kedden a közösségi oldalán Tállai András országgyűlési képviselő. 

Mint közölte, fájdalommal értesültek a helyiek, hogy meghalt Kiss Mátyás fafaragó népi iparművész, Mezőkövesd díszpolgára, a Matyó Népművészeti Egyesület „Hagyományőrző díjjal” kitüntetett, megbecsült tagja

Kiemelkedő munkássága nemcsak Mezőkövesd, hanem az egész ország, sőt Európa számos pontján is nyomot hagyott. Alkotásai – a gondos kutatómunkára épülő, különleges technikával készült kapuk, kerítések és házoromzatok  – méltón őrzik és hirdetik a matyó népművészet gazdagságát

– fogalmazott bejegyzésében Tállai András.


A Mezőkövesd központú választókerület képviselője hozzátette, Kiss Mátyás elkötelezett lokálpatriótaként és lelkes helytörténeti gyűjtőként is maradandót alkotott, és szívügye volt a matyóság múltjának megőrzése, jelenének ápolása és jövőjének formálása.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük! 

– zárta sorait.

 

