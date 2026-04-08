Dráma egy vidéki sportcsarnokban, ijesztő felfedezést tettek az öltözőben
Aggasztó tünetek jelentkeztek egy balatoni fürdő vendégeinél, teljes körű ellenőrzést rendeltek el
Április 1-jén adták át a siófoki Galerius Fürdőt, a hatóságok azonban máris vizsgálódnak, miután a vendégek közül többen is panaszt tettek.
Az 1,8 milliárd forintból felújított létesítményben az egyik medence használata közben a fürdőzők szemirritációra, bőrégésre, viszketésre lettek figyelmesek, majd látták, hogy egy idő után a vizet leengedik a dolgozók – tudta meg a Somogy Vármegyei Hírportál.
A kellemetlenség ugyanakkor hazáig kísérte a wellnessből a vendégeket, mivel még otthon is tapasztalták a bosszantó tüneteket, a fürdőruháik pedig szinte használhatatlanná váltak.
A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala kedden teljes körű ellenőrzést tartott a Galerius Fürdőben, és a szakemberek megvizsgálták mind a tizenegy medencét. Mint megállapították, a látogatók panaszai mögött a túladagolt klórozás állt.
Nyitókép: Galerius Fürdő hivatalos Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
