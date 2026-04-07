Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort

Kontroll nélkül száguldozott.
2026. április 07., kedd 15:45
Súlyos bűncselekmények miatt emelt vádat egy hatvanas éveiben járó férfi ellen a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség – derül ki az Ügyészség keddi közleményéből.

A vádirat szerint a férfi 2025 áprilisában egy nyírségi településen közlekedett nagy teljesítményű autójával, amikor a rendőrök meg akarták állítani. Azonban nem tett eleget a jelzésnek, és menekülni kezdett, miközben több KRESZ-szabályt is megszegett.

Az ámokfutás során balesetet okozott, amely személyi sérüléssel és anyagi kárral is járt. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a menekülő sofőr nekihajtott egy rendőrségi mikrobusznak is. A járműből éppen kiszálló rendőr csak lélekjelenlétének köszönhette, hogy nem történt tragédia: visszaugrott a szolgálati autó vezetőülésébe, így kerülte el az ütközést.

A férfi ráadásul súlyosan ittas állapotban vezetett, miközben korábban már hat alkalommal is eltiltották a járművezetéstől, és érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett.

Az ügyészség több bűncselekménnyel is vádolja, köztük hivatalos személy elleni erőszakkal, közúti veszélyeztetéssel, rongálással, segítségnyújtás elmulasztásával és ittas járművezetéssel.

A hatóság a bíróságtól végrehajtandó szabadságvesztést, valamint végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló férfival szemben.

Nyitókép: ugyeszseg.hu

