Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort

Súlyos bűncselekmények miatt emelt vádat egy hatvanas éveiben járó férfi ellen a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség – derül ki az Ügyészség keddi közleményéből.
A vádirat szerint a férfi 2025 áprilisában egy nyírségi településen közlekedett nagy teljesítményű autójával, amikor a rendőrök meg akarták állítani. Azonban nem tett eleget a jelzésnek, és menekülni kezdett, miközben több KRESZ-szabályt is megszegett.
Az ámokfutás során balesetet okozott, amely személyi sérüléssel és anyagi kárral is járt. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a menekülő sofőr nekihajtott egy rendőrségi mikrobusznak is. A járműből éppen kiszálló rendőr csak lélekjelenlétének köszönhette, hogy nem történt tragédia: visszaugrott a szolgálati autó vezetőülésébe, így kerülte el az ütközést.
A férfi ráadásul súlyosan ittas állapotban vezetett, miközben korábban már hat alkalommal is eltiltották a járművezetéstől, és érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett.
Az ügyészség több bűncselekménnyel is vádolja, köztük hivatalos személy elleni erőszakkal, közúti veszélyeztetéssel, rongálással, segítségnyújtás elmulasztásával és ittas járművezetéssel.
A hatóság a bíróságtól végrehajtandó szabadságvesztést, valamint végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló férfival szemben.
Nyitókép: ugyeszseg.hu
+Ez is érdekelheti
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól
Meghalt Kiss Mátyás
Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon
Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt
Rátörte az ajtót, majd halálosan megfenyegette szomszédját egy férfi
Durva fotók: egymást érték a balesetek az M5-ösön
Nem figyelt a pirosnál: maradandó fogyatékosságot okozott a győri sofőr
J. D. Vance fogadása: Kiemelt biztonsági intézkedések léptek életbe a Liszt Ferenc repülőtéren
Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten