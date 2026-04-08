Jó tudni! Fontos határidő közeleg a választás előtt
Azt írták: a fogyatékossággal élő választópolgárok többféle segítséget igénybe vehetnek a választójog gyakorlásához. Csütörtökön 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazóhelyiség kijelölését elektronikus úton, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján.
Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelhetnek. A mozgóurna iránti kérelem elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy levélben csütörtökön 16 óráig, személyesen a helyi választási irodához pénteken 16 óráig, azonosítást követően elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján pénteken 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, valamint azt a címet, ahová a választópolgár a mozgóurnát kéri. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel a választópolgárt a megadott címen, ahol leadhatja szavazatát.
A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazás során is igénybe vehetnek segítséget: a szavazólap kitöltésében az általuk választott személy, ennek hiányában pedig a szavazatszámláló bizottság két tagja segíthet.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Aggasztó tünetek jelentkeztek egy balatoni fürdő vendégeinél, teljes körű ellenőrzést rendeltek el
Rémisztő betegség ütötte fel a fejét Borsodban – akár végzetes is lehet, ha nem kezelik
Káprázatos jelenség lesz látható a tavaszi égbolton
Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól
Meghalt Kiss Mátyás
Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon
Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt