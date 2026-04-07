Durva fotók: egymást érték a balesetek az M5-ösön
Két baleset is történt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán, ezért több kilométeres torlódás alakult ki a sztrádán - közölte csütörtök délelőtt az Útinform nyomán az MTI.
Azt írták, hogy egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa környékén. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométeres.
Közölték azt is, hogy baleset történt az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán is, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 5 kilométer.
+Ez is érdekelheti
Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól
Meghalt Kiss Mátyás
Három eszközzel, 198-szor ütötte meg a WC automatát, hogy pénzt szerezzen
Késsel fenyegette, megerőszakolta majd kirabolta áldozatát Miskolcon
Megrázó részletek érkeztek az M5-ösről - Ócsánál egy ember meghalt
Rátörte az ajtót, majd halálosan megfenyegette szomszédját egy férfi
Nem figyelt a pirosnál: maradandó fogyatékosságot okozott a győri sofőr
J. D. Vance fogadása: Kiemelt biztonsági intézkedések léptek életbe a Liszt Ferenc repülőtéren
Árokba hajtott és felborult egy busz Budapesten