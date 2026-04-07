Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
Orbán Balázs: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!
Magyarországra érkezik J.D. Vance. Ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta − írja a Facebook-posztjában Orbán Balázs.
JD Vance látogatása egy olyan időszakban történik, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita — és ebben a vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak.
Vance álláspontja több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel – ezt az alábbi kijelentései is egyértelműen mutatják − állítja a miniszterelnök politikai igazgatója.
Vance szerint Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát:
Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína — hanem belülről fakad. […] Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe. […] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát.”
Az alelnök élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit:
A demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.
JD Vance felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségi média térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek:
A probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak — hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség
− idézi Orbán Balázs az amerikai politikust és hozzáteszi, a Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is hazánk véleményét osztja:
Az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés — hanem káosz. […] Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait.
Egy látogatás, amely nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák − zárul a politikai igazgató bejegyzése.
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
