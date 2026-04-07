2026. április 07. kedd, Herman
16°C Budapest
JD Vance
migráció
orban balazs
alelnök
amerika
brüsszel

Orbán Balázs: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!

JD Vance és Orbán Viktor
J.D. Vance látogatása nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.
2026. április 07., kedd 11:30
Vágólapra másolva!

Magyarországra érkezik J.D. Vance. Ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta − írja a Facebook-posztjában Orbán Balázs.

JD Vance látogatása egy olyan időszakban történik, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita — és ebben a vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak.

Vance álláspontja több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel – ezt az alábbi kijelentései is egyértelműen mutatják − állítja a miniszterelnök politikai igazgatója.

Vance szerint Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát:

Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína — hanem belülről fakad. […] Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe. […] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát.”

Az alelnök élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit:

A demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.

JD Vance felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségi média térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek: 

A probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak — hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség

− idézi Orbán Balázs az amerikai politikust és hozzáteszi, a Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is hazánk véleményét osztja:

Az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés — hanem káosz. […] Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait.

Egy látogatás, amely nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák − zárul a politikai igazgató bejegyzése.

 

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala


 

 

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra