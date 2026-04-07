Elfogyott az üzemanyag – átmeneti fennakadások az olasz légi közlekedésben
Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít, és az előrejelzések szerint kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését.
A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.
A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat.
Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is.
A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba
