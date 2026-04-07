Elfogyott az üzemanyag – átmeneti fennakadások az olasz légi közlekedésben

Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít, és az előrejelzések szerint kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését.

A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.

Da ieri l'aeroporto di #Brindisi è senza carburante. Fino alle 12 di oggi i rifornimenti sono garantititi solo ai voli di soccorso. L'#Enac rassicura: "Le forniture sono in arrivo", ma si allunga la lista degli scali che segnalano scarsità di cherosene per gli aerei pic.twitter.com/W2NAvHGbj7 — Tg2 (@tg2rai) April 7, 2026



A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat.