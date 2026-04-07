Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Nem figyelt a pirosnál: maradandó fogyatékosságot okozott a győri sofőr
Vádat emeltek a 44 éves férfi ellen, aki 2024 augusztusában Győrben figyelmetlenségből nekiütközött egy szabályosan haladó autónak, amelynek 74 éves utasa a baleset következtében maradandó egészségkárosodást szenvedett – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, a sértett feleségével és gyermekével utazott, amikor egy piros lámpánál megállt, ahol egyenesen akart továbbmenni. Ám nem figyelt eléggé, és a kanyarodó sáv zöld jelzésére elindult, ahol összeütközött a neki jobbról szabályosan érkező autóval, melyben egy idős pár utazott.
A balesetben a tettes felesége, gyermeke, és a vétlen autó sofőrje könnyebben, míg a szabályos autós utasa fogyatékosság kialakulásával gyógyuló sérülést szenvedett.
Az elkövető ellen maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset miatt emeltek vádat, akivel szemben három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, valamint az ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a járművek vezetésétől.
Az ügyben a döntést a Győri Járásbíróság fogja meghozni.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége
