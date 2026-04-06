Morcosan indult a húsvéthétfő, délutánra változás jöhet

Morcos időjárással indult a húsvéthétfő. Délelőtt északon, északkeleten kialakulhat zápor, ezt követően már legfeljebb csak nyugaton, délnyugaton lehet kevés helyen jelentéktelen csepergés, gyenge eső. Sőt, csökken a felhőzet, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire sok napsütésre lehet számítani.

A HungaroMet előrejelzése szerint az északnyugatira, nyugatira forduló szél a délnyugati tájak kivételével azonban megerősödik, néhol viharossá fokozódik, majd estére mérséklődik a légmozgás.

A csúcsérték 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 5 és 15 fok közé hűl le a levegő, délnyugaton lesz enyhébb, míg északkeleten a hidegebb.