2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
Morcosan indult a húsvéthétfő, délutánra változás jöhet

Elkezdődött a lehűlés.
2026. április 06., hétfő 12:51
Morcos időjárással indult a húsvéthétfő. Délelőtt északon, északkeleten kialakulhat zápor, ezt követően már legfeljebb csak nyugaton, délnyugaton lehet kevés helyen jelentéktelen csepergés, gyenge eső. Sőt, csökken a felhőzet, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire sok napsütésre lehet számítani. 

 

A HungaroMet előrejelzése szerint az északnyugatira, nyugatira forduló szél a délnyugati tájak kivételével azonban megerősödik, néhol viharossá fokozódik, majd estére mérséklődik a légmozgás. 

A csúcsérték 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 5 és 15 fok közé hűl le a levegő, délnyugaton lesz enyhébb, míg északkeleten a hidegebb.

 

