Forgalomkorlátozások lesznek Budapesten az amerikai alelnök látogatása idején

Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út - Béla király út - Költő utca - Istenhegyi út - Szent Orbán tér - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Krisztina körút - Szarvas tér - Apród utca - Ybl Miklós tér - Lánchíd utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér - Eötvös tér - Id. Antall József rakpart - Markó utcai felhajtó - Markó utca - Balassi Bálint utca - Kossuth tér útvonalat.

Aznap 14 órától 17 óráig az V., VI., XIV. és XV. kerületben a Kossuth tér - Garibaldi utcai lehajtó - Id. Antall József rakpart - Eötvös tér - Széchenyi István tér - József Attila utca - Andrássy út - Hősök tere - Kós Károly sétány - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - M3 kivezető - M3 - M0 - M4 - Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalat.

Szintén április 8-án 10 órától 12 óráig a XI. kerületben a Villányi utat a BAH csomópont és a Móricz Zsigmond körtér között, a Tas vezér utcát, az Edömér utcát, a Diószegi utat a Tas vezér utca és a Zsombolyai utca között.

A tájékoztatás szerint a lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják.

Az érintett területeken április 7-én és 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek.