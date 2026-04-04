Horror az Alföldön: Mentőhelikopter és több mentőautó lepett el egy hajdúsági kerékpárutat

Tragédia történt egy bicikliúton Hajdúszoboszló és Ebes között még csütörtökön – értesült a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

A lap információi szerint egy eszméletlen kerékpáros feküdt a földön. Számos egységet riasztottak, több mentőautóval vonultak ki, és még egy helikopter is leszállt a helyszínen.

A szakemberek minden megtettek, hogy megmentsék a 60 év körüli férfi életét. Az újraélesztési kísérletek ellenére azonban végül a biciklis belehalt sérüléseibe.

Egyelőre nem tisztázódtak a szerencsétlenség körülményei és a kerékpáros halálának pontos oka.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat honlapja