Orbán Viktor így ment locsolkodni unokáival

Fülöppel, Bercivel és Zsigával meglátogattuk a Mamát. Történjék bármi, a locsolkodás nem maradhat el

– írta a videóhoz.

Orbán Viktor édesanyjához dél tájban érkezett, mivel reggel a Török Áramlat elleni terrorakció miatt Kiskundorozsmára látogatott, ahol elmondta, hogy egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és folyamatos védelmet teljesíteni kell. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszához megerősített katonai védelmet rendelt el.