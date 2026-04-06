Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlat megerősített katonai védelmét

Orbán Viktor emlékeztetett: az ukrán olajblokád kezdetén a kormány döntött arról, hogy minden kritikus infrastruktúra elemet katonai védelem alá helyezek, így a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomást is jelenleg már katonák biztosítják, a vasárnapi védelmi tanácsi döntés pedig azt jelenti, hogy a vezeték többi szakaszát is védelem alá helyezték.

Hozzátette: ma azért vannak itt a hadsereg vezetőivel, hogy megnézzék, hogy melyik egységet jelölték ki erre a feladatra.

"Szemlét tartottunk, megnéztük a fölszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje" - jelentette ki.

„A Török Áramlat gázvezeték köldökzsinór Magyarország számára”