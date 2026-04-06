A Spiegel már 2024-ben megírta, hogy az ukránok a Török Áramlatot is meg akarják támadni
Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlat megerősített katonai védelmét
Orbán Viktor emlékeztetett: az ukrán olajblokád kezdetén a kormány döntött arról, hogy minden kritikus infrastruktúra elemet katonai védelem alá helyezek, így a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomást is jelenleg már katonák biztosítják, a vasárnapi védelmi tanácsi döntés pedig azt jelenti, hogy a vezeték többi szakaszát is védelem alá helyezték.
Hozzátette: ma azért vannak itt a hadsereg vezetőivel, hogy megnézzék, hogy melyik egységet jelölték ki erre a feladatra.
"Szemlét tartottunk, megnéztük a fölszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, és szükség esetén meg is védje" - jelentette ki.
„A Török Áramlat gázvezeték köldökzsinór Magyarország számára”
A Török áramlat gázvezeték köldökzsinór Magyarország számára, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családok százezrei maradnak gázellátás nélkül - jelentette ki a miniszterelnök.
A kormányfő a helyzetet súlyosnak értékelte utalva arra, hogy előző nap a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő.
Köszöntetet mondott a szerbeknek a gyors és hatékony fellépésért, amivel értékelése szerint megakadályozták, hogy "nagyobb baj történjen". Jelezte: a nyomozás, a szabotázsakció feltárása ott zajlik.
Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsra a Török Áramlat ellen, de a történtek illeszkednek az ukránok stratégiájába
Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek - jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, az energiabiztonság nem játék, ezért az arról való beszéd sem az, ezért mondani is csak olyan tényeket szabad, amelyek biztosak.
Hozzátette: "hogy pontosan kik készültek szabotázsakcióra, arra mi, magyarok nem tudunk válaszolni". A szerbek nyomoznak, szabotázsakció vádjával ügyészségi szakaszban van az ügy - jegyezte meg.
A kormányfő úgy folytatta, nem rombolná tovább az ukrán-magyar kapcsolatokat, hogy tények ismerete nélkül megvádolja Ukrajnát, megvárja a vizsgálatok végét.
Orbán Viktor ugyanakkor úgy látta, az, amit most tapasztalnak illeszkedik az ukránoknak abba a stratégiájába, hogy leválasszák egész Európát az orosz energiáról.
