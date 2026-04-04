Húsvéti tojás pottyant az égből Miskolcra? Döbbenetes videó készült az éj leple alatt
Mintha csak üzenni akartak volna húsvét előtt egy nappal.
2026. április 04., szombat 19:18
A jelek szerint az univerzum számára sem közömbös a húsvéti ünnepi hétvége, és ha így van, akkor ezt látványos módon tudatta a földlakókkal.

Az Időkép beszámolója szerint egy hosszan izzó tűzgömb tűnt fel az égbolton Miskolc fölött szombat hajnalban. A zöldes-fehéres fényt árasztó meteor 4 óra 34 perckor suhant el az Acélváros horizontján, így a legkorábban kelők talán már egy csésze kávéval a kezükben, a saját szemükkel is láthatták. Másodpercekre teljesen bevilágította a borsodi tájat, majd a sűrűbb légrétegekben egyszer csak nyoma veszett.

Aki esetleg mégsem lett volna olyan szerencsés, hogy élőben legyen szemtanúja a csodálatos jelenségnek, a különös „húsvéti tojás” szabadesését visszanézheti egy kamerának köszönhetően, amelyik mindent rögzített.

 

