Mentőhelikopter landolt Jászberénynél, durva baleset történt - Videó

Kreatív locsolkodós videóval jelentkeztek a mentők - Videó
Húsvétvasárnap egy fegyverneki férfi a 32-es főúton, Jászberény irányából Pusztamonostor felé autózott, amikor – eddig tisztázatlan körülmények között – áttért a szemközti forgalmi sávba, majd a vízelvezető árokba hajtott és egy fának csapódott – tájékoztatta a SZOLJON-t a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A baleset következtében a kocsi az oldalára borult, a sofőr pedig beszorult a roncsba. Az ütközés erejétől az autó bal első kereke kiszakadt, a szélvédője betört, illetve a motorháztető is teljesen felgyűrődött.
A jászberényi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével először kivágták az autó oldalát, majd kiemelték a sérültet. A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottak.
A lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat elárulta, hogy a helyszínre kiérkező egységek egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, helyszíni ellátást követően mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit.
