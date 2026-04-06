Ezért locsolkodunk húsvétkor, kiderült, mi van a hagyomány mögött
A húsvéti locsolkodás az egyik legismertebb magyar hagyomány, amelyet ma is sok családban tartanak. Ám csak kevesen tudják, hogy a szokás mögött ősi népi hiedelmek, vallási szimbolika és a termékenységhez kapcsolódó jelentések is állnak.
Húsvéthétfőn a fiúk és férfiak felkeresik a lányokat, nőket, és vízzel vagy illatos kölnivel meglocsolják őket, amiért cserébe hímes tojást, édességet vagy kisebb ajándékot, esetenként pénzt kapnak.
A néprajzi kutatások szerint a locsolkodás gyökerei jóval a kereszténység előtti időkre nyúlnak vissza. A víznek már az ősi hitvilágban is tisztító, megújító és életet adó erőt tulajdonítottak. A tavasz érkezésekor végzett „vízzel való megöntözés” a természet újjászületését, a termékenységet és az egészséget szimbolizálta.
A FEOL beszámolója szerint a locsolkodás egyik legfontosabb eleme maga a víz. A hagyomány szerint megtisztít, megóv a betegségektől, és „frissé” teszi az embert. A lányok meglocsolása eredetileg azt a célt szolgálta, hogy egészségesek, szépek és „termékenyek” maradjanak – ez a jelentés ma már inkább jelképesen él tovább.
A húsvét a keresztény hit szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, amely a megújulást és az új élet kezdetét jelképezi. A víz ebben az értelmezésben is fontos szerepet kap, hiszen a kereszteléshez és a megtisztuláshoz kapcsolódik. A locsolkodás így összekapcsolódott a vallási jelentéssel is, és a húsvéti ünnepkör részévé vált.
A locsolkodás azonban nemcsak a vízről szól, hanem a hozzá tartozó mondókákról is. A locsolóversek eredetileg egyfajta „engedélykérésként” szolgáltak. Hiszen a fiúk ezekkel köszöntötték a lányokat, mielőtt meglocsolták őket. Ez a játékos forma máig megmaradt, bár sok esetben már inkább humoros, modern változatok terjedtek el.
A hagyomány az idők során sokat változott. Régen nem volt ritka, hogy a lányokat vödör vízzel locsolták meg, sőt egyes vidékeken akár a kúthoz is kivitték őket. Ma már inkább az illatos kölni vált általánossá, de a szokás lényege – a meglocsolás és az ajándékozás – megmaradt.
Bár a világ sokat változott, a húsvéti locsolkodás továbbra is fontos része a magyar kultúrának.
Egyes helyeken visszaszorult, máshol viszont tudatosan őrzik és adják tovább a fiatalabb generációknak.
