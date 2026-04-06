Ezért locsolkodunk húsvétkor, kiderült, mi van a hagyomány mögött

A húsvéti locsolkodás az egyik legismertebb magyar hagyomány, amelyet ma is sok családban tartanak. Ám csak kevesen tudják, hogy a szokás mögött ősi népi hiedelmek, vallási szimbolika és a termékenységhez kapcsolódó jelentések is állnak.

Húsvéthétfőn a fiúk és férfiak felkeresik a lányokat, nőket, és vízzel vagy illatos kölnivel meglocsolják őket, amiért cserébe hímes tojást, édességet vagy kisebb ajándékot, esetenként pénzt kapnak.

A néprajzi kutatások szerint a locsolkodás gyökerei jóval a kereszténység előtti időkre nyúlnak vissza. A víznek már az ősi hitvilágban is tisztító, megújító és életet adó erőt tulajdonítottak. A tavasz érkezésekor végzett „vízzel való megöntözés” a természet újjászületését, a termékenységet és az egészséget szimbolizálta.

A FEOL beszámolója szerint a locsolkodás egyik legfontosabb eleme maga a víz. A hagyomány szerint megtisztít, megóv a betegségektől, és „frissé” teszi az embert. A lányok meglocsolása eredetileg azt a célt szolgálta, hogy egészségesek, szépek és „termékenyek” maradjanak – ez a jelentés ma már inkább jelképesen él tovább.