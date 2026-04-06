Dráma a TV 2 stúdiójában, kiderült, kik jutottak be A Nagy Duett döntőjébe - Videó

Hatalmas izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott vasárnap este A Nagy Duett rendkívüli adása, ahol hat, korábban már kiesett páros bizonyíthatta újra tehetségét.

A korábban búcsúzók közül szinte mindenki élt is ezzel a lehetőséggel, egyedül a Bódi tesók nem vállalták a szereplést, így mesterüket, Péterffy Lili Lellét sem láthatták viszont a tévénézők.

Liptai Claudia és Till Attila emlékezetes nyitánya után a show-t Gáspár Bea és mestere, Peter Srámek indították el, akik a szlovák származású énekes Jöjj velem című érzelmes dalával léptek a műsor színpadára, mint egy igazi díva és egy úriember.



Őket követte Gajdos Tamás és mestere, Gallusz Nikolett, akik a Halott Pénz Darabokra törted a szívem című slágerére egy hatalmas bajor bulit varázsoltak a stúdióba, amelynek végén Gajdos Gallusz Niki keblén pihent meg, aki még bugyit is villantott.