Megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét, kiderültek a részletek
Dráma a TV 2 stúdiójában, kiderült, kik jutottak be A Nagy Duett döntőjébe - Videó
Hatalmas izgalmakat és váratlan fordulatokat tartogatott vasárnap este A Nagy Duett rendkívüli adása, ahol hat, korábban már kiesett páros bizonyíthatta újra tehetségét.
A korábban búcsúzók közül szinte mindenki élt is ezzel a lehetőséggel, egyedül a Bódi tesók nem vállalták a szereplést, így mesterüket, Péterffy Lili Lellét sem láthatták viszont a tévénézők.
Liptai Claudia és Till Attila emlékezetes nyitánya után a show-t Gáspár Bea és mestere, Peter Srámek indították el, akik a szlovák származású énekes Jöjj velem című érzelmes dalával léptek a műsor színpadára, mint egy igazi díva és egy úriember.
Őket követte Gajdos Tamás és mestere, Gallusz Nikolett, akik a Halott Pénz Darabokra törted a szívem című slágerére egy hatalmas bajor bulit varázsoltak a stúdióba, amelynek végén Gajdos Gallusz Niki keblén pihent meg, aki még bugyit is villantott.
Harmadikként Stana Alexandra és mestere, Galambos Lajos lépett színpadra, hogy Hofi Géza Próbálj meg lazítani című dalával felhívják a figyelmet a lazítás fontosságára, miközben a tévénézőket a Super Mario videojáték-sorozat világába repítették.
Az este negyedik produkcióját a táncosnő és a trombitás után Fekete Pákó és mestere, Komonyi Zsuzsi hozta el. A két énekes a Titanic megindító betétdalát, Céline Dion My Heart Will Go On című slágerét vitte színpadra, és sikeresen meg is idézték az Oscar-történelem egyik legsikeresebb filmjét.
Pákóék maximális pontszámú előadása után Lakatos Laci és Tolvai Reni Ray Charles Hit The Road Jack című zeneszámának remixével és egy Éjszaka a múzeumban-filmekre emlékeztető színpadi jelenettel próbálta bebiztosítani a helyét A Nagy Duett döntőjében.
Az elődöntőben kiesett páros, Barnai Judie és Curtis pedig a magyar zenetörténelem egyik legszebb lírai dalával, Presser Gábor Nagy utazás című alkotásával álltak színpadra.
Az első körös szavazás végén kiderült, hogy Stana Alexandrának és Galambos Lajosnak; Gajdos Tamásnak és Gallusz Nikinek; Barnai Judie-nak és Curtisnek; valamint Gáspár Beának és Peter Srámeknek nem sikerült beénekelniük magukat A Nagy Duett fináléjába. Lakatos Lacinak és Tolvai Reninek, valamint Fekete Pákónak és Komonyi Zsuzsinak az adás ezen pontján még volt esélye a döntőbe kerülésre, ugyanis lenullázták az addig beérkezett szavazatokat, és végül egy kétperces szavazás során dőlt el, melyik az a páros, aki április 11-én már a végső győzelemért küzdhet.
A második körös szavazás során Lakatos Laci és Tolvai Reni kapták a legtöbb voksot a nézőktől, így a ők juthattak be vigaszágon A Nagy Duett mindent eldöntő fináléjába, ahol Domján Evelin és Gáspár Csaba; ifjabb Schóbert Norbert és Lengyel Johanna; valamint Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron mellett bizonyíthatnak még.
Reni elárulta, olyan érzés volt számára Lacival való továbbjutásuk, mint az egykori Megasztáros élményei, győzelme.
Nyitókép: TV2 A Nagy Duett
Ezért locsolkodunk húsvétkor, kiderült, mi van a hagyomány mögött
Erdő Péter: húsvét az egész életünket mássá teszi
Friss húsokkal kapták lencsevégre a TV2 sztárját – így készült valójában a húsvétra
Kerekesszékben jelent meg az egykori magyar sztáredző, hosszú ideje nem lehetett látni
Ön be meri kapcsolni a mosógépet? Össze mer seperni? Szavazzon a legfurcsább húsvéti babonákról!
Szívszorító sorok: Ezt az üzenetet kapta Rubint Réka, miután kiderült, hogy beteg
„Fejbe lövöm magamat” – kamerák előtt akadt ki az egykori magyar futballista, nem bírta már tovább
Gyászba borult a magyar énekesnő közösségi oldala, lesújtó hírt kapott
"Senki nem hiszi, de lesz!” – Liptai Claudia kulisszatitkokat mutatott a vasárnapi A Nagy Duett-ből
Egymás ellen fordulnak a Bajnokok – péntek este valaki végleg kiesik az Exatlonból
Útnak indultak az Ázsia Expressz új évadának sztárjai - 4000 méteren kezdődik a harc