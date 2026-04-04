Rendkívüli vészhelyzet Komárom-Esztergomban: 16 mentőegységet vezényeltek ki

Az Országos Mentőszolgálat szombati bejegyzésében olvasható, hogy a napokban tűz ütött ki egy Komárom-Esztergom vármegyei egészségügyi gondozóintézményben. A rendkívül súlyos helyzetre való tekintettel 16 egységet küldtek a helyszínre a központból.

A tatabányai intézményben lévők közül összesen 30 beteget láttak el és szállítottak el, egyiküket súlyos füstmérgezés tüneteivel. A mentők több város kórházának adták át a pácienseket.



A tájékoztató szerint a szemtanúk, a környékbeliek és szabadnapos egészségügyi dolgozók is kivették a részüket a helyzet kezeléséből, így nagyban segítették az OMSZ kollégáinak munkáját.