2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
mentők
komárom-esztergom
tűz

Rendkívüli vészhelyzet Komárom-Esztergomban: 16 mentőegységet vezényeltek ki

Több szemtanú és helybéli is a szakemberek segítségére sietett.
2026. április 04., szombat 12:25
Vágólapra másolva!

Az Országos Mentőszolgálat szombati bejegyzésében olvasható, hogy a napokban tűz ütött ki egy Komárom-Esztergom vármegyei egészségügyi gondozóintézményben. A rendkívül súlyos helyzetre való tekintettel 16 egységet küldtek a helyszínre a központból. 

A tatabányai intézményben lévők közül összesen 30 beteget láttak el és szállítottak el, egyiküket súlyos füstmérgezés tüneteivel. A mentők több város kórházának adták át a pácienseket.


A tájékoztató szerint a szemtanúk, a környékbeliek és szabadnapos egészségügyi dolgozók is kivették a részüket a helyzet kezeléséből, így nagyban segítették az OMSZ kollégáinak munkáját.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra