Rendkívüli vészhelyzet Komárom-Esztergomban: 16 mentőegységet vezényeltek ki
Az Országos Mentőszolgálat szombati bejegyzésében olvasható, hogy a napokban tűz ütött ki egy Komárom-Esztergom vármegyei egészségügyi gondozóintézményben. A rendkívül súlyos helyzetre való tekintettel 16 egységet küldtek a helyszínre a központból.
A tatabányai intézményben lévők közül összesen 30 beteget láttak el és szállítottak el, egyiküket súlyos füstmérgezés tüneteivel. A mentők több város kórházának adták át a pácienseket.
A tájékoztató szerint a szemtanúk, a környékbeliek és szabadnapos egészségügyi dolgozók is kivették a részüket a helyzet kezeléséből, így nagyban segítették az OMSZ kollégáinak munkáját.
