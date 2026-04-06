húsvét
Kreatív locsolkodós videóval jelentkeztek a mentők - Videó

Kreatív locsolkodós videóval jelentkeztek a mentők - Videó
Alig találták a kölnit.
2026. április 06., hétfő 08:42
Húsvéthétfőn szokatlan, ám ötletes videó tűnt fel az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

A felvételen az egyik szakember ugyanis egy mentőkocsiban, kölniért kutatva matat a gyógyszeres ampullák között. Már az összeset átnézte, mire az illatos vizet meglelte. 

Ráadásul locsolóverset is szavalt a keresés közben:

Zöld erdőben jártam...ez nem jó...kék ibolyát láttam...ez sem az...el akart hervadni, szabad-e locsolni?

- kérdezte az egyenruhás.


Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

 

