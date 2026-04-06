Kreatív locsolkodós videóval jelentkeztek a mentők - Videó

10:30

A Spiegel már 2024-ben megírta, hogy az ukránok a Török Áramlatot is meg akarják támadni

A német lap azt írta, Valerij Zaluzsnijnak annyira tetszett a tervezett az Északi Áramlat ellen irányuló „Diameter” hadművelet, hogy azt még ki is akarta terjeszteni. Azt javasolta, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba, ahol a Török Áramlat fut − ez köti össze Oroszországot Törökországgal −, az orosz gáz ezen érkezik Európába.