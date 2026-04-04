Riadó a Balatonnál: Több száz ember menekítése indult meg

Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a Rákóczi utcai hotel alagsorában, egy trafóban keletkezett kisebb tűz, amit a keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók oltottak el.

A munkálatok idejére az épületet kiürítették, 250 vendégnek és a 40 fős személyzetnek kellett elhagyni ideiglenesen a szállodát. A szóvivő hozzátette: nagyobb beavatkozásra nem volt szükség, így a vendégek és a dolgozók rövid idő után visszatérhettek a hotelbe.

