2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
Elképesztő jelenetek játszódtak le Tiszaörs központjában, mentőakció volt a magasban
Több városból riasztottak egységeket a helyszínre.
2026. április 04., szombat 14:36
Nem mindennapi mentésnek lehettek szemtanúi a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaörsön élők nemrégiben. 

A Poroszlói Madármentő Állomás csütörtökön tett közzé felvételeket a különleges bevetésről. Mint írták, még március 20-án kaptak egy bejelentést, mely szerint egy egerészölyv fennakadt egy villanyoszlopon, és segítségre szorul.

Azonnal értesítették a tiszafüredi tűzoltókat is, és erősítést kértek tőlük. Miután azonban a madármentő szakember a helyszínre érkezett, megállapította, hogy nem egerészölyvről, hanem egy vándorsólyomról van szó, amely a béklyójával egy villámhárítóba akadt bele.


A kivonuló tűzoltók autója kevésnek bizonyult, ezért a karcagi és szolnoki kollégáiknak kellett segítségül sietni darus kocsival. Végül a sólymot sikeresen lementették az oszlopról, és nem sérült meg.

Gazdája, egy solymász még aznap elment érte a poroszlói madármentő állomásra, ahol elmondta, az állat úgy szökött meg, hogy elrágta a pórázát.

 

