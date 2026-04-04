Elképesztő jelenetek játszódtak le Tiszaörs központjában, mentőakció volt a magasban
Nem mindennapi mentésnek lehettek szemtanúi a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaörsön élők nemrégiben.
A Poroszlói Madármentő Állomás csütörtökön tett közzé felvételeket a különleges bevetésről. Mint írták, még március 20-án kaptak egy bejelentést, mely szerint egy egerészölyv fennakadt egy villanyoszlopon, és segítségre szorul.
Azonnal értesítették a tiszafüredi tűzoltókat is, és erősítést kértek tőlük. Miután azonban a madármentő szakember a helyszínre érkezett, megállapította, hogy nem egerészölyvről, hanem egy vándorsólyomról van szó, amely a béklyójával egy villámhárítóba akadt bele.
A kivonuló tűzoltók autója kevésnek bizonyult, ezért a karcagi és szolnoki kollégáiknak kellett segítségül sietni darus kocsival. Végül a sólymot sikeresen lementették az oszlopról, és nem sérült meg.
Gazdája, egy solymász még aznap elment érte a poroszlói madármentő állomásra, ahol elmondta, az állat úgy szökött meg, hogy elrágta a pórázát.
