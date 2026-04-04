Ön már megtette, amit meg kell tennie? Vészesen közelít egy fontos határidő

Fontos határidőhöz közelítünk, és ezt jobb minden autótulajdonosnak észben tartania.

A gépjárműadó befizetésére április 15-ig van lehetőség. Már több mint egymillióan teljesítették kötelezettségüket, sokan vannak azonban, akik mindig az utolsó pillanatra hagyják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal többféle módot is biztosít: mobilappon, fizetési linken keresztül, QR kóddal, bankkártyával, illetve átutalással is le lehet tudni a tranzakciót.

A NAV nem győzi elégszer felhívni az autósok figyelmét, hogy az átutalásnál a közleménybe nem a rendszámot kell bepötyögni, hanem az adóazonosító jelet vagy az adószámot, ez alapján fogják tudni, kitől érkezett be az összeg.

Amennyiben valaki nem tudna egyszerre fizetni, van megoldás: öthavi, kamatmentes részletfizetésre is van lehetőség, amelyet a NAV mobilalkalmazásában lehet kérni magánszemélyek és egyéni vállalkozóknak egyaránt.