Ön már megtette, amit meg kell tennie? Vészesen közelít egy fontos határidő
Fontos határidőhöz közelítünk, és ezt jobb minden autótulajdonosnak észben tartania.
A gépjárműadó befizetésére április 15-ig van lehetőség. Már több mint egymillióan teljesítették kötelezettségüket, sokan vannak azonban, akik mindig az utolsó pillanatra hagyják.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal többféle módot is biztosít: mobilappon, fizetési linken keresztül, QR kóddal, bankkártyával, illetve átutalással is le lehet tudni a tranzakciót.
A NAV nem győzi elégszer felhívni az autósok figyelmét, hogy az átutalásnál a közleménybe nem a rendszámot kell bepötyögni, hanem az adóazonosító jelet vagy az adószámot, ez alapján fogják tudni, kitől érkezett be az összeg.
Amennyiben valaki nem tudna egyszerre fizetni, van megoldás: öthavi, kamatmentes részletfizetésre is van lehetőség, amelyet a NAV mobilalkalmazásában lehet kérni magánszemélyek és egyéni vállalkozóknak egyaránt.
Ha valaki elmulasztja a gépjárműadó befizetését április 15-ig, késedelmi pótlékra számíthat.
A nyitókép illusztráció: MTI/Máthé Zoltán
