2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
pálinkás szilveszter
magyar honvédség
igazság

„Iszonyatos csalódás": Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről - videóval

Zákány Péter dandártábornok tiszta vizet öntött a pohárba Pálinkás Szilveszter Magyar Honvédségre tett kijelentései után.
2026. április 05., vasárnap 17:23
Vágólapra másolva!

Nagy port kavart Pálinkás Szilveszter Telexnek adott interjúja, amelyben a Magyar Honvédség toborzó kampányának korábbi arca súlyos állításokat tett a Magyar Honvédség állapotára, a Honvédségben uralkodó viszonyokra nézve. A Mandiner a Honvédelmi Minisztériumbament, hogy megkérdezze Zákány Péter dandártábornokot arról, mi az igazság a Pálinkás által elmondottakból.

 

A tábornok szerint Pálinkás kijelentései „abszolút nem fedik a valóságot” és „egyszerűen elfelejti azokat az adatokat, amik a tényeket mutatják”. Zákány elmondta, hogy „életszerűtlen” az az állítás, hogy Orbán Gáspár százados találta ki a csádi projektet, egyszerűen „blődség".

Nyitókép: YouTube-videó

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra