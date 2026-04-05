Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport, minden utast érinthet

Aki repül, jobban teszi, ha a megszokottnál is korábban indul útnak.
2026. április 05., vasárnap 09:29
Lényeges eseményre hívta fel a figyelmet a Budapest Airport vasárnap a Facebook-oldalán: a következő napokban jelentősen megváltozhat a közlekedési rend a reptérnél.

Magasrangú delegációk mozgása miatt április 7-én, kedden, valamint április 8-án, szerdán a repülőtér környékén időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe

-    írták.

Annak érdekében, hogy a járatukat biztonsággal elérjék, a légikikötő megközelítése során hosszabb menetidővel számoljanak, és induljanak el időben

-    hangsúlyozták.

A közleményben arra is kitértek, hogy az esetleges lezárások és a tömegközlekedés változásai miatt fontos folyamatosan figyelni az aktuális útinformációkat, valamint a Budapesti Közlekedési Központ felületeit.

A nyitókép illusztráció: MTI/Czeglédi Zsolt

 

